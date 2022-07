Neue Corona-Regeln in Österreich pünktlich zu Bayerns Sommerferien: Im August entfällt fast alles

Von: Kai Hartwig

In Österreich müssen ab August selbst positiv auf das Coronavirus getestete Menschen nicht mehr zwingend in Isolation. Und genießen mitunter viele Freiheiten.

Wien – In Österreich werden die Corona-Regeln deutlich gelockert. Während sich die Experten in Deutschland noch über die Isolationspflicht streiten, schafft die Alpenrepublik Fakten. Ab 1. August müssen sich bei unseren österreichischen Nachbarn selbst positiv Getestete nicht mehr zwingend in Isolation begeben. Der österreichische Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) nannte auf einer Pressekonferenz am Dienstag (26. Juli) Details zum Ende der Corona-Quarantäne.

Österreich: Neue Corona-Regeln ab 1. August – Infizierte dürfen ihr Haus verlassen und zur Arbeit

Demnach dürfen ab August Menschen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, das Haus verlassen, sofern sie sich nicht krank fühlen. Allerdings ist für Infizierte das Tragen einer FFP2-Maske verpflichtend. Einzige Ausnahme: Man befindet sich im Freien und kann einen Abstand von zwei Metern zu anderen Personen einhalten.

Gesundheitsminister Johannes Rauch erläuterte während einer Pressekonferenz die neuen Corona-Regeln in Österreich. © Martin Juen/imago

Auch ihren Arbeitsplatz dürfen in Österreich mit dem Coronavirus infizierte Menschen, die sich nicht krank fühlen, ab August betreten. Dies gilt jedoch nur für Berufe, in denen man eine Maske tragen kann. Entsprechend wird bereits jetzt bei einem positiven Schnelltest verfahren. Wenn sich dieser durch einen PCR-Test nicht bestätigt, fällt besagte Regelung wieder weg.

Österreich ändert ab August Corona-Regeln: Infizierte dürfen mit Maske in Kliniken und Schulen arbeiten

Laut Gesundheitsminister Rauch habe man das Aus für die Corona-Quarantäne auch mit Blick auf psychische und soziale Folgen der Corona-Krise beschlossen. Er gab an, dass weltweit Ängste und Depressionen zugenommen hätten. „Wir gehen einfach gut vorbereitet in eine neue Phase der Pandemie-Bekämpfung“, bekräftigte der Grünen-Politiker, mahnte aber gleichzeitig zur Vorsicht: „Wer krank ist, bleibt zu Hause.“

Einige Einschränkungen für Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, soll es aber weiterhin geben. Ihnen ist das Betreten von Krankenhäusern sowie Pflege-, Behinderten- und Kureinrichtungen verboten. Gleiches gilt für Schulen, Horte und Kindergärten.

Allerdings dürfen in den genannten Einrichtungen beschäftigte Personen auch trotz Corona-Infizierung mit Maske dort arbeiten – im Freien und bei einem Zwei-Meter-Abstand zu anderen Menschen sogar ohne Maske. Das hatten schon vor der Veröffentlichung der neuen Corona-Regeln durch den Gesundheitsminister mehrere österreichische Medien berichtet, darunter die Nachrichtenagentur APA, der ORF und der Kurier.

Neue Corona-Regeln in Österreich: Infizierte Menschen dürfen mit Maske auch in Restaurants

Den Berichten zufolge dürfen sich Infizierte auch in ihrer Freizeitgestaltung ziemlich frei bewegen, sofern sie sich nicht krank fühlen. Selbst in Restaurants, Bars oder Schwimmbädern bleibt ihnen der Zutritt ab 1. August nicht verwehrt. Allerdings könnte gerade in der Gastronomie die Maskenpflicht für mit dem Coronavirus infizierte Menschen zur Spaßbremse werden. Die FFP2-Maske dürfen sie in geschlossenen Räumen nicht abnehmen, Essen und Trinken wird damit schier unmöglich.

Auch in Österreich sind die Corona-Zahlen laut den Daten der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) und des Epidemiologischen Meldesystems (EMS) derzeit hoch. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am 26. Juli bei 850,4, also deutlich höher als beispielsweise in Deutschland (678,7) an diesem Tag.