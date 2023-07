„Kaffee nix Bus“: Eklat in Österreich – ÖBB reagiert auf Vorwürfe von Autorin

Von: Moritz Bletzinger

Postbus-Eklat in Niederösterreich: Amani Abuzahra berichtet von einem rassistischen Vorfall. © Chromorange/Rudolf Gigler/Imago

Eklat in Österreich: Weil sie ein Kopftuch trägt, sprach ein Busfahrer in verkümmertem Deutsch mit ihr, sagt Amani Abuzahra. Die Autorin spricht öffentlich.

Lunz am See – „Ich bin wütend. Sehr sogar“, leitet Amani Abuzahra ihren Facebook-Eintrag ein. Was die junge Autorin und studierte Philosophin berichtet, entwickelt sich zum Eklat um ihr Kopftuch, einen Busfahrer und Alltagsrassismus in Österreich.

„In Niederösterreich steige ich in den Postbus, mit Kaffee in der Hand. Sagt mir der Fahrer in wirschem Ton: ‚Du draußen trinken Kaffee.‘ Zeigt mit Hand nach draußen, als hätte ich nichts verstanden. ‚Du hier nix trinken. Kaffee nix Bus‘“, berichtet Abuzahra. Und als sie erkenntlich machte, dass sie sehr wohl Deutsch spricht, genierte das den Busfahrer offenbar nicht einmal.

Busfahrer spricht gebrochenes Deutsch mit Frau mit Kopftuch: „Das ist eine Frechheit. Und macht mich wütend“

„Ich bin so baff, frage ihn, was das für ein Dialekt sein soll? In meinem niederösterreichischen Dialekt. „Normal“, die Antwort“, schreibt die junge Frau weiter und stellt klar: „Nein, das ist kein normales Deutsch. Weil ich Kopftuch trage, glaubt er, ich kann kein Deutsch. Spricht respektlos mit mir. Das ist eine Frechheit. Und macht mich wütend.“

Ein anderer Busfahrer soll die Situation mitbekommen haben, doch als sich Abuzahra an ihn wandte, hielt er seinem Kollegen den Rücken frei, erzählt sie. „Ich frage den anderen Busfahrer, der bei der Haltestelle steht, was das soll, warum sein Kollege so mit mir spricht. Sagt der ebenso: ‚Das ist normal.‘“

ÖBB entschuldigen sich nach Postbus-Eklat: Junge Autorin beklagt Alltagsrassismus in Österreich

In Österreich geht der Postbus-Eklat seitdem durch sämtliche Medien, auch weil die Debatte um „Normalität“ im Alpenstaat gerade aktuell ist. Auch in Deutschland ist es höchste Zeit für eine Auseinandersetzung, schreibt die Anwältin Seda Başay-Yıldız zu einem Auszug aus dem Report „Recht gegen Rechts“.

Und die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) reagierten. Ein Sprecher sagte auf Anfrage des Kurier: „Für das Verhalten und die Wahl der Sprache möchten wir uns im Namen des Lenkers in aller Höflichkeit entschuldigen. In diesem konkreten Fall werden wir in aller Deutlichkeit auf korrektes und diskriminierungsfreies Verhalten hinweisen. Es ist uns besonders wichtig, dass unserer Mitarbeiter stets auf den korrekten und freundlichen Umgang gegenüber allen Fahrgästen achten.“

Abuzahra nimmt den Diskriminierungs-Vorfall, den sie schildert, zum Anlass, auf ihr Buch hinzuweisen. „Ein Ort Namens Wut“, heißt ihr Werk, in dem die junge Autorin über immer wiederkehrenden Rassismus schreibt, „um diese vermeintliche Normalität zu brechen.“ Einen Aufschrei wegen Alltagsrassismus gab es in Deutschland zuletzt an einer Schule in Duisburg. (moe)