Patient stirbt im Uni-Schlaflabor – Obduktion angeordnet

Ungewöhnlicher Fall in Österreich

Von Martina Lippl schließen

Ein Patient ist in einem Schlaflabor in Salzburg Mitte Juni während einer Untersuchung gestorben. Die Staatsanwaltschaft hat eine weitere Obduktion angeordnet.

Salzburg – Der Todesfall im Schlaflabor ereignete sich in der Nacht auf den 22. Juni im Schlaflabor der Lungenheilkunde an der Universität Salzburg (Österreich). Ein 50-Jähriger war damals von einem Facharzt in die Uni überwiesen worden, berichtet das ORF. Während der Untersuchung im Schlaflabor starb der Patient. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft eine Obduktion des toten Patienten in der Gerichtsmedizin angeordnet. Es ist eine zweite Untersuchung.

Österreicher (50) stirbt im Uni-Schlaflabor – Staatsanwaltschaft ordnet Obduktion an

Laut einer Stellungnahme der Universität Salzburg sei ein Todesfall im Schlaflabor ungewöhnlich. Unmittelbar nach dem Tod habe der diensthabende Arzt eine Untersuchung in der Pathologie veranlasst, sagte Uniklinikum-Sprecher Wolfgang Fürweger laut dem ORF. Die Klink erstattete Selbstanzeige bei der Staatsanwaltschaft Salzburg.

„Wir werden auch intern alle Umstände erheben, die zu diesem Todesfall geführt haben, und unterstützen die Behörden voll bei der Aufklärung“, sagte Paul Sungler, der Geschäftsführer der Salzburger Landeskliniken, wie oe24.at kurz nach dem Todesfall berichtet.

Mann stirbt in Schlaflabor: Zweite Obduktion ist laut Experten nicht sinnvoll

Dass eine zweite pathologische Untersuchung durchgeführt werde, sei nach Ansicht von Experten allerdings nicht optimal. Das sagte ein Gerichtsmediziner dem ORF zufolge. Eine Zweifachuntersuchung könne demnach zu Problemen bei der Befunderhebung führen. Das Ergebnis der Obduktion werde in einigen Wochen erwartet.

Im Schlaflabor wird der Schlaf von Patientinnen und Patienten überwacht. Bei der Untersuchung werden zahlreiche Funktionen während des Schlafs gemessen. Beispielsweise werden Atmung und Sauerstoffsättigung permanent kontrolliert.

Menschen mit unregelmäßigem Schlafrhythmus haben ein höheres Bluthochdruck-Risiko als solche mit festen Rhythmen. Bereits 34 Minuten Unterschied können der Gesundheit schaden. (ml)