Auto stürzt in die eiskalte Salzach - Zwei Erwachsene und ein Kind sterben

Von: Yasina Hipp

An dieser Stelle stürzte das Auto in den Fluss. © picture alliance/dpa/WASSERRETTUNG LV SALZBURG

Im österreichischen Oberndorf nördlich von Salzburg ist ein Auto in einen Fluss gestürzt. Die Insassen sterben - darunter ein zweijähriges Kind.

Oberndorf (Österreich) - Zwei Erwachsene und ein Kind sind am Sonntag bei einem tragischen Autounfall in Österreich nahe der deutschen Grenze ums Leben gekommen. Nach Angaben von Einsatzkräften war in Oberndorf nördlich von Salzburg ein Pkw durch ein Geländer aus Holz und Stahl gebrochen und in den Grenzfluss Salzach gestürzt. Die Unfallursache war zunächst unklar, wie unter anderem der ORF berichtete.

Österreich: Auto stürzt in die Salzach - keine Überlebenden im eiskalten Wasser

Helfern zufolge könnten alle drei Menschen schon beim Eintreffen der Einsatzkräfte tot gewesen sein. „Sie waren ungefähr eine Stunde im Wasser“, so ein Helfer. Die Einsatzkräfte bargen das zweijährige Kind als letztes aus dem Auto und versuchten es zu reanimieren - ohne Erfolg.

Die Salzach ist derzeit noch eiskalt, die Wassertemperatur liegt nur wenige Grad über Null. Allein dieser Umstand macht ein längeres Überleben nahezu unmöglich. Feuerwehr, Wasserrettung, Rotes Kreuz und Polizei waren bei der Rettung im Einsatz. Ermittler nehmen nun die Arbeit zur Klärung der Unfallursache auf.