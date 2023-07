Wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei in Österreich – Sieben Menschen bei Unfall verletzt

Kind schwerverletzt

Von Johannes Welte schließen

Mit sieben Menschen an Bord flüchtete ein Autofahrer vor der Polizei in Österreich. Ein Beamter spricht von einer wilden und gefährlichen Fahrweise.

Braunau/Burghausen – Ein mutmaßlicher Schleuser (26) aus Aserbaidschan hat sich eine wilde Verfolgungsjagd mit der österreichischen Polizei geliefert. Er hatte sieben Passagiere an Bord. Die Flucht endete in einem Unfall kurz vor der bayerischen Grenze. Dabei wurde ein Kind schwer verletzt.

Verfolgungsjagd in Österreich: Polizei nimmt Fahrer fest

Einer Zivilstreife war am Mittwoch das Auto mit polnischem Kennzeichen und insgesamt acht Insassen nahe der Grenzstadt Braunau im österreichischen Innviertel aufgefallen. Als die Beamten den Wagen kontrollieren wollten, gab der Fahrer Gas und rammte in einer Kurve schnell ein Auto. Damit war aber längst noch nicht Schluss: „Er fuhr großteils auf der Gegenfahrbahn, teilweise linksseitig von Verkehrsinseln, sodass es immer wieder zu gefährlichen Situationen kam. Oftmals konnte nur durch Glück bzw. Ausweichen des Gegenverkehrs ein Unfall verhindert werden“, so die oberösterreichische Polizei.

+ Die Polizei nimmt den Tatverdächtigen fest. © Daniel Scharinger

Er steuerte Richtung bayerischer Grenze bei Burghausen (Landkreis Altötting). Kurz vor der Grenzbrücke über die Salzach streifte er nach 25 etwa Kilometern in einer scharfen Rechtskurve die linke Leitplanke und rammte dann doch ein entgegenkommendes Auto. Dann sprang er aus dem Auto, hüpfte über das Geländer einer kleinen Brücke. Nach einer halben Stunde fand ihn die Polizei in einem Waldstück, er lag leicht verletzt am Boden. Er wurde verhaftet.

Erst ein Unfall beendete die filmreife Flucht durch Österreich

Im Auto befanden sich sieben afghanische Flüchtlinge, darunter drei männliche Jugendliche, eine Frau sowie drei Kinder. Ein Flüchtlingskind kam mit schweren Verletzungen in das Inn Klinikum in Altötting. Bei den beiden Unfällen wurden laut Polizei insgesamt sieben Personen leicht bzw. unbestimmten Grades verletzt.

Erst am Dienstag hatte ein Schleuser (23) aus Albanien bei der Verfolgung durch die Polizei bei Altötting einen Streifenwagen gerammt und fuhr weiter. In Steinhöring (Kreis Ebersberg) rammte er dann in einer Sackgasse einen Gartenzaun und türmte zu Fuß, er wurde von einem Polizeihund entdeckt, der ihn mehrfach biss. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zwei Polizisten erlitten leichte Schleudertraumata. Der Mann hatte sieben Passagiere an Bord, die Polizei fand zerschnittene türkische Pässe.

Auch eine 54-jährige Frau flüchtete erst kürzlich vor der Polizei in Österreich. Die Beamten schossen auf das Auto, um sie zu stoppen.