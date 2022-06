Österreich: Skelettierte Leiche bei Gipfel gefunden - Erster Verdacht

Von: Martina Lippl

Teilen

Kleinwalsertal in Österreich: Nach Skelett-Fund am Gipfel hat die Polizei einen Verdacht. © imago

Bei einer privaten Suchaktion im österreichischen Kleinwalsertal ist eine skelettierte Leiche auf einem Berg gefunden worden. Die Polizei äußert einen ersten Verdacht.

Hirschegg – Unterhalb der Hochgehrenspitze im Kleinwalsertal (Österreich) ist eine skelettierte Leiche entdeckt worden. Das Skelett wurde im Rahmen einer privaten Suchaktion mit einer Drohne gefunden, berichtet das ORF.

Österreich: Skelett-Fund bei privater Suchaktion im Kleinwalsertal

Wie die Polizei Voralberg am Dienstag mitteilte, handle sich mit größter Wahrscheinlichkeit um einen seit dem Herbst 2021 vermissten Mann aus Baden-Württemberg. Laut Polizeiangaben hatte eine Frau gezielt mit einer Drohne privat nach dem Vermissten gesucht. Die private Drohnensuche lief bereits drei Tage lang, so der ORF. Die sterblichen Überreste des Mannes fand sie dann am Samstag in 2.286 Metern Höhe - 65 Meter unter dem Gipfel der Hochgehrenspitze.

Polizei: Absturz wahrscheinlich Todesursache

Der 67-jährige Mann aus Baden-Württemberg war damals im Bereich Fellhorn - Fiderepass auf einer Wanderung unterwegs. Eine Suchaktion nach dem Vermissten im Herbst war erfolglos verlaufen. Aufgrund der Auffindungssituation hält die Polizei ein Absturz des Mannes für wahrscheinlich. Die Leiche wurde von einem Polizeihubschrauber geborgen und ins Tal geflogen. Die Polizei Kleinwalsertal führt nach eigenen Angaben gemeinsam mit der deutschen Polizei weitere Ermittlungen zur Klärung der genauen Identität und zum Unfallhergang durch.

Vergangenes Jahr machten Forstarbeiter im Schwarzwald einen grausigen Fund. Nahe dem Feldberggipfel entdeckten sie ein menschliches Skelett. Die sterblichen Überreste von einem seit knapp sechs Jahren vermissten Mann.

Nach 38 Jahren Knochen eines Deutschen in US-Bergen gefunden

Fast 40 Jahre gab das Schicksal eines deutschen Tourengängers in den amerikanischen Rocky Mountains Rätsel auf. Nach einem Knochenfund glauben die Behörden nun, dass der 27-Jährige in einer Lawine starb.