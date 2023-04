Junge (9) aus Deutschland bei Skiunfall in Österreich verletzt – Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein neunjähriger Deutscher wurde bei einem Skiunfall in Hochgurgl verletzt. (Symbolbild)

Schüler im Krankenhaus

Von Anika Zuschke schließen

Ein neunjähriger Schüler aus Deutschland wurde bei einem Skiunfall im österreichischen Hochgurgl verletzt. Ein Hubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.

Hochgurgl – In der österreichischen Ortschaft Hochgurgl wurde ein neunjähriger Junge aus Deutschland bei einem Skiunfall verletzt und musste infolgedessen mit einem Rettungshubschrauber ins Tal geflogen werden. Wie die Tiroler Polizei berichtet, sei der Junge auf der Piste mit einem 37-jährigen Amerikaner zusammengestoßen. Das Kind kommt aus Mönchengladbach, teilte die Polizei auf Anfrage von Merkur.de von IPPEN.MEDIA mit.

Hochgurgl: Neunjähriger bei Skiunfall verletzt – Schwere der Verletzungen unklar

Zu dem Unfall kam es am Karfreitag, 7. April 2023, gegen 11:30 Uhr auf einer blauen Piste im Skigebiet Hochgurgls. Erkenntnissen der Polizei zufolge war der Neunjährige mit drei weiteren Kindern und einem Erwachsenen talwärts unterwegs – er fuhr dabei als drittes Kind hinter einem Erwachsenen.

Der 37-jährige Amerikaner befand sich demnach zur gleichen Zeit auf derselben Piste auf dem Weg ins Tal, geriet jedoch aufgrund von Schneehügeln in die Rückenlage und verlor die Kontrolle über seine Skier. Infolgedessen prallte er gegen die Schulter des neunjährigen Schülers, wodurch beide stürzten. Der Junge wurde verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Tal und nach der Untersuchung bei einem örtlichen Arzt mit dem Hubschrauber weiter ins Krankenhaus geflogen. Über die Schwere der Verletzungen ist laut Polizei noch nichts bekannt.