Unglück in Österreich: Mann will sich Paella braten - und wird bei Explosion schwer verletzt

Einem Touristen ist in Vorarlberg eine Paella explodiert. © Fotomontage Feuerwehr Röthis/Imago /xJackFx

Ein Spanier wollte im österreichischen Bundesland Vorarlberg eine Paella braten. Es kam zu einer schweren Explosion.

Röthis - Ein schweres Unglück hat sich in einer Kellerwohnung im österreichischen Bundesland Vorarlberg ereignet. In dem Apartment in einem Mehrfamilienhaus in Sulz im Bezirk Feldkirch wurde ein Spanier (41) schwer verletzt. Der Mann, von dem unklar ist, ob er sich als Tourist oder Beschäftigter in der Gemeinde in Österreich aufhielt, wollte sich offenbar auf einem Gasgrill, so das Portal vol.at, in einer Pfanne eine Paella braten - ein spanisches Reisgericht mit Gemüse, Fleisch und Meeresfrüchten.

Österreich: Wohnung stand sofort in Flammen

Aus bislang unbekannten Gründen kam es zu einer schweren Explosion. Die Wohnung stand sofort in Flammen. Der Spanier wurde dabei schwer verletzt, er konnte sich aber noch ins Freie schleppen. Der Rauch zog in das Treppenhaus des Gebäudes, in dem zwölf Menschen leben. Die Feuerwehren der umliegenden Gemeinden rückten zu einem Großeinsatz aus: An die 180 Männer und Frauen waren im Einsatz, um den Brand zu löschen.

„Drei Bewohner der oberen Stockwerke des Hauses mussten von den alarmierten Feuerwehr mittels Schiebeleiter vom Balkon gerettet werden“, berichtet die Polizei. Da unklar war, ob sich weitere Personen im Haus befinden, durchsuchte die Feuerwehr alle Wohnungen mit schwerem Atemschutz.

Weitere Behandlung in Bayern

Der Spanier wurde bei der Explosion so schwer verletzt, dass er nach der Erstversorgung im Landeskrankenhaus Feldkirch zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber die Unfallklinik in Murnau in Bayern (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) geflogen wurde.

