Auf Mitarbeitersuche: Österreichischer Wirt zeigt sich kreativ - „Rufen Sie bitte nicht bei uns an“

Von: Yasina Hipp

Teilen

Wer balanciert in Zukunft das Tablett? In der Gastronomie fehlen die Mitarbeiter. © picture alliance/dpa/Jonas Walzberg

Ein Wirt in der Steiermark sucht dringend Verstärkung für sein Team und greift dabei zu unkonventionellen Mitteln. Er schreibt eine Stellenausschreibung der besonderen Art.

Thal (Steiermark) - Arbeiten bis spät in die Nacht, Gäste bedienen am Wochenende und dabei immer freundlich sein: so sieht der Alltag von in der Gastronomie tätigen Menschen aus. Was für viele wohl unvorstellbar klingt, ist für andere der Traumjob. Letztere werden aber immer weniger und mindestens seit der Corona-Pandemie herrscht in Restaurants und Hotels Fachkräftemangel. Überall werden händeringend fähige Kellner, Köche oder Rezeptionisten gesucht. Nachdem ein Kellner bei Wirt Roman Pekarz im Vorstellungsgespräch nach der Möglichkeit von Home-Office gefragt hat, reichte es dem Restaurantbesitzer aus der Steiermark. Auf Facebook veröffentlicht er ein Dokument, welches Brandbrief und Stellenausschreibung in einem ist.

Österreich: Wirt sucht Mitarbeiter, aber Achtung: Ironie!

Roman Pekarz betreibt das Wirtshaus Kreuzwirt im österreichischen Thal in der Steiermark, einige Kilometer außerhalb von Graz. In seinem Wirtshaus mit Restaurant und Freiterrasse gibt es Platz für etwa 130 Gäste. Um diese bekochen und bedienen zu können, sucht er seit November 2021 nach Verstärkung für sein Team. Aber: vergeblich. „Ich habe heuer bereits 3.500 Euro für Ausschreibungen gezahlt und noch nie so viele unfähige Bewerber gehabt“, berichtet Pekarz gegenüber der österreichischen Newsseite heute.at. Also versucht es Pekarz auf die etwas andere Art: „Sie suchen einen Job mit einer 4-Tage-Woche, Sie möchten gerne nach genau acht Stunden nach Hause gehen“, so startet die ironische Stellenausschreibung, die der Wirt auf Facebook veröffentlichte. „Sollten Sie diese Anforderung ansprechen, dann rufen Sie bitte nicht bei uns an, da mir dafür die Zeit zu kostspielig ist“, heißt es weiter.

Ein Wirt in der Steiermark sucht mit diesem ironischen Inserat nach Mitarbeitern. © Roman Pekarz

Roman Pekarz will mit dieser Ausschreibung aufregen und aufwecken, wie er gegenüber unserer Redaktion erklärt. Aus eigener Erfahrung wisse er, dass die Arbeit in der Gastronomie nicht immer richtig honoriert wurde. Heute sei dies aber „nicht mehr der Fall, da jeder Gastrobetieb mittlerweile erkannt hat, dass die Mitarbeiter das größte Gut sind“, so Pekarz. Er fordert sowohl ein gesellschaftliches, als auch politisches Umdenken.

Österreichischer Wirt will junge Leute wachrütteln

Mit Begriffen wie „Work-Life-Balance“ könne der Wirt nichts anfangen. Er wünscht sich viel eher, dass die Gastronomie als Berufszweig für junge Menschen wieder attraktiver gemacht würde. Beispielsweise durch ordentliche Renten. Seine Gäste und seine Mitarbeiter reagierten positiv auf das veröffentlichte Schreiben. Die offenen Stellen in Küche und Service sind aber bis heute unbesetzt.