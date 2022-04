Österreich: Über 3000 Corona-Tote in Statistik aufgetaucht – und der Gesundheitsminister schweigt

Von: Anna Lorenz

Teilen

Seit Dienstag steht fest: Über 3000 Corona-Todesfälle wurden in der Statistik für Österreich 2021 „vergessen“. Gesundheitsminister Johannes Rauch hüllt sich bis dato in Schweigen.

Wien – Bis Ende des Jahres 2021 gingen die österreichischen Behörden, so beziffert derstandard.at, von 16.439 Todesfällen seit Pandemiebeginn aus, bei denen die Betroffenen zum Todeszeitpunkt an Corona erkrankt waren. In Bayern, das mit Österreich in puncto Größe und Struktur in etwa zu vergleichen ist, wurden im Jahr 2021 laut Daten des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 11.720 Sterbefälle in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Seit Beginn der Aufzeichnungen in der 9. Kalenderwoche des Jahres 2020 bis Ende 2021 starben dort insgesamt 20.194 Menschen mit oder an Corona. Prozentual betrachtet verstarben in Bayern, das ca. vier Millionen Einwohner mehr hat, somit 1,54 Promille der Einwohner, in Österreich 1,84 Promille.

Corona-Tote in Österreich: Tausende Fälle „aufgetaucht“ – Ministerium: „Daten werden eingespielt“

Diese Differenz wurde nun jedoch vom österreichischen Bundesministerium des Inneren mit Meldung vom gestrigen Mittwoch (20. April) beinahe beiläufig noch weiter nach oben korrigiert. In der Mitteilung der Behörde findet sich in der Textmitte die betreffende Passage. Danach komme es im Laufe des Tages „zu einer Nachmeldung von 3.412 COVID-19-Todesfällen in das Epidemiologische Meldesystem (EMS)“. Damit steigt die Zahl der Corona-Toten Österreichs, das erst kürzlich eine Wende in der Coronapolitik beschlossen hatte, im betreffenden Zeitraum schlagartig auf 19.851; das bedeutet einen Anteil von 2,23 Promille der Einwohner, der mit oder an Corona verstorben ist.

Dieser Anstieg um gerundet 20,76 Prozent an Sterbefällen in Zusammenhang mit Covid-19 sei dem Ministerium zufolge einem „Datenabgleich zwischen der Todesursachenstatistik der Statistik Austria und dem EMS“ geschuldet. Zwar seien die Fälle im EMS bereits vorhanden, „nur die bisher im EMS nicht erfassten Todesdaten“ würden nun nachgetragen werden. Zweck des Abgleichs seien eine Vereinheitlichung und Qualitätssteigerung der Daten. Im Laufe des Tages würden die Zahlen „in den EMS-Fallreport eingespielt“ werden, ließ die Behörde verlauten.

Corona-Tote: Regierung schweigt, Opposition statuiert „weiteren Beleg für das vollkommene Versagen“

Obgleich die Regierung bemüht erscheint, das Vergessen der Todesopfer als schlichten technischen Nachtrag „im Rahmen eines jährlichen Datenabgleiches“ des Ministeriums, so orf.at, darzustellen, ist der Aufschrei verständlicherweise groß. Bundesgesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne), sowie auch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) äußerten sich bisher jedoch auch auf explizite Anfrage – sowohl von Seiten der Presse, als auch der Opposition – hin nicht zu den Geschehnissen.

Wortlos: Johannes Rauch, Österreichs Gesundheitsminister, verweigert bisher jeglichen Kommentar zu den „vergessenen“ Corona-Toten. © Hans Punz/APA-PictureDesk

„Einen weiteren Beleg für das vollkommene Versagen der Bundesregierung im Pandemiemanagement“, so betitelt Philip Kucher (SPÖ), Abgeordneter im Nationalrat, die Berichtigung der Corona-Todesstatistik. „Da geht es um zehn Tote pro Tag, zehn Schicksale, zehn betroffene Familien, die von dieser Bundesregierung einfach vergessen wurden“. Mittlerweile sind die registrierten Daten im öffentlich abrufbaren Dashboard des Gesundheitsministeriums offenbar inkorporiert worden. Wieso die Nachmeldung jedoch so immens ausfiel und inwieweit dies von den „jährlichen Datenabgleichen“ der Vorjahre abweicht, blieb unkommentiert. (askl)