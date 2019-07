Berg-Drama: Deutscher Wanderer stirbt - seine Söhne sind machtlos

Ein 55-jähriger Deutscher ist während einer Wanderung mit seinen beiden Söhnen in Österreich gestorben. Auch ein Hubschrauber-Einsatz konnte ihn nicht retten.

Tirol - Der 55-Jährige war am Dienstagvormittag gemeinsam mit seinen zwei Söhnen zu einer Wanderung im Gemeindegebiet von Jerzens in Tirol aufgebrochen. Gemeinsam gingen sie von der Talstation der Hochzeiger Bergbahnen entlang des sogenannten Bärensteigs bergauf zur Mittelstation, berichtet die Polizei.

Bereits nach knapp 200 Metern Strecke und circa 100 Höhenmetern soll der Mann über Schmerzen in der Brust geklagt haben. Nachdem er sich deshalb auf eine Bank gesetzt hatte, kippte er kurz darauf um und blieb regungslos liegen.

Andere Wanderer, die die Szene bemerkt hatten, riefen unmittelbar darauf den Notruf. Zudem begannen sie mit Reanimationsmaßnahmen. Angestellte der Hochzeiger Bergbahnen, sowie das Team eines Notarzthubschraubers setzten diese nach ihrem Eintreffen fort.

Mit dem Helikopter wurde der Mann schließlich in das Universitätsklinikum in Innsbruck geflogen und verstarb dort kurz darauf.

