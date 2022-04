Leichenfund in Tirol: Unbekannter in Zelt gibt der Polizei Rätsel auf

Von: Anna Lorenz

Wanderer fanden am Donnerstag (21. April) in Tirol einen Toten. Die Identität des Mannes ist bis dato ungeklärt – die Polizei vermutet nun, dass es sich um einen Bergsteiger handelt.

Tirol – Zwei Wanderer, die am Donnerstag, den 21. April 2022, östlich der Martinswand in Österreich unterwegs waren, fanden gegen 18.30 Uhr zwischen Zirl und Innsbruck ein verlassenes Zelt. Darin entdeckten die Ausflügler einen Toten. Die Polizei tappt hinsichtlich der Identität des Mannes bisher im Dunkeln.

Tirol: Leichenfund bei Martinswand – Bisherige Ermittlungsergebnisse der Polizei

Nachdem die Behörden, wie die Allgäuer Zeitung berichtet, die Spuren in dem unwegsamen Gelände gesichert hatten, wurde die teilweise bereits skelettierte Leiche des unbekannten Mannes mittels Polizeihubschraubers in die Innsbrucker Gerichtsmedizin gebracht. Dort fand am Freitag, 22. April, die Obduktion des Toten statt. Am Freitagnachmittag äußerte sich Polizeisprecher Stefan Eder von der Tiroler Landespolizei dergestalt, dass es keine neuen Erkenntnisse gebe, Hinweise auf Fremdverschulden, so die Kronen-Zeitung, aber nicht ersichtlich wären. Die Behörden kündigten gegenüber APA an, anhand eines Abgleichs mit den DNA-Proben als vermisst gemeldeter Personen überprüfen zu wollen, ob sich der Tote so identifizieren ließe.

Toter in Tirol – Leiche bei Martinswand war vermutlich Bergsteiger

Wanderer fanden im Bereich östlich der tirolerischen Martinswand zwischen Zirl und Innsbruck am vergangenen Donnerstag (21. April) eine männliche Leiche. (Symbolbild) © Berndt Fischer agefotostock/imago

Mittlerweile geht die Polizei laut Allgäuer Zeitung davon aus, dass es sich bei dem Toten um einen Bergsteiger handelt. Die Martinswand ist bei Kletterern beliebt – der Unbekannte habe entsprechende Utensilien bei sich gehabt, so die Behörden. Wie dem ORF bekannt wurde, seien die Fundstücke, die neben dem Zelt entdeckt wurden, allerdings schon teilweise mit dem Boden verwachsen – dies, sowie die Skelettierung der Leiche legen den Schluss nahe, dass der Mann seit einiger Zeit tot in dem Zelt gelegen hatte. Allerdings hätten laut Kronen-Zeitung auch die aufgefundenen Gegenstände bislang keinen Hinweis auf die Identität des Toten geliefert.

Unbekannter Toter in Tirol: Handelt es sich um die Leiche dieses Holländers?

Allerdings, so berichtet Kronen-Zeitung weiter, könnte es sich bei dem toten Mann in Tirol um den seit Mai 2021 vermissten Holländer Rida Zoundri handeln. Der 19-jährige Urlauber war im Sommer vergangenen Jahres in Innsbruck verschwunden – Zeugenangaben zufolge wollte er die Nordkette, deren südwestlichen Abschluss die Martinswand bietet, besteigen. DNA-Abgleiche könnten diesbezüglich für Aufklärung sorgen. Immer wieder werden in dem bergigen Gebiet rund um Innsbruck Leichen gefunden: Erst 2019 wurde bei Kreith ein, bis heute nicht identifizierter Toter entdeckt. (askl)