Todesdrama in Österreich: Vater wird überfallen und bewusstlos geschlagen – Sohn ertrinkt in Fluss

Von: Stefanie Fischhaber

Nach einem Raubüberfall auf seinen Vater ist ein Sechsjähriger in der Tiroler Ache ums Leben gekommen. © Georg Köchler/ dpa

Ein Deutscher wurde in Tirol offenbar bewusstlos geschlagen und ausgeraubt. Sein geistig behinderter Sohn ertrank wenig später in einem Fluss.

St. Johann - Auf tragische Weise hat am Wochenende in Österreich ein Kind das Leben verloren: Nach einem Raubüberfall auf seinen Vater ist ein Sechsjähriger in der Tiroler Ache ums Leben gekommen. Der 37-jähriger Mann wurde in St. Johann in Tirol offenbar angegriffen, bewusstlos geschlagen und ausgeraubt. Sein sechsjähriger Sohn ertrank später in einem Fluss.

Raubüberfall in Tirol: 37-Jähriger Deutscher wird bewusstlos geschlagen

Wie die Polizeidirektion Tirol mitteilte, war der gebürtige Deutsche am Sonntag (28. August) gegen 4 Uhr morgens zu Fuß auf der Redford-Promenade unterwegs. Seinen sechsjährigen Sohn schob er in einem Kinderbuggy vor sich her. An einem Steg an der Kitzbüheler Ache soll sich den Behörden zufolge ein Unbekannter angenähert haben, der dem 37-Jährigen einen gezielten und wuchtigen Schlag mit einer Flasche auf den Hinterkopf versetzte. Das Opfer sackte danach zu Boden und blieb bewusstlos liegen.

„In Folge dürfte der Täter die Geldtasche und das Mobiltelefon des Mannes an sich genommen und die Flucht in unbekannte Richtung ergriffen haben“, heißt es von der Pressestelle der Polizei. Erst eine Stunde fand ein Passant das Opfer und alarmierte die Rettungskräfte. Doch nicht nur das Handy und das Portemonnaie des Überfallenen waren weg, auch von dem Kind fehlte jede Spur.

Österreich: Nach Überfall auf Vater – unbeaufsichtigter Sohn ertrinkt in Fluss

Nach einer einstündigen Suchaktion von Feuerwehr, Polizei und Suchhunden konnte der Sechsjährige gefunden werden. Dem Bericht zufolge wurde das Kind 600 Meter flussabwärts tot geborgen. Die Ermittler gehen davon aus, dass der geistig beeinträchtige Junge selbstständig aus dem Kinderwagen stieg und in den Fluss stürzte.

Anzeichen äußerer Gewalteinwirkung entdeckte die Ermittler zunächst nicht, wie die Polizei mitteilte. Das Handy und der Geldbeutel des Opfers wurden noch in unmittelbarer Tatortnähe gefunden. Der Vater des verstorbenen Kindes kam verletzt ins Krankenhaus und wurde dort psychologisch betreut. (sf)

