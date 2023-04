Österreich: Mann stürzt aus Sessellift und löst Kettenreaktion aus – Deutsche fällt in die Tiefe

Von: Martina Lippl

Ungewöhnlicher Sessellift-Unfall in Tirol (Symbolfoto): Skifahrer reißt deutsche Urlauberin (52) in die Tiefe. © Michael Kri/imago

Bei einem Sessellift im Skigebiet Sölden (Tirol) ereignete sich ein ungewöhnlicher Unfall mit schweren Folgen. Eine Urlauberin aus Deutschland stürzte einem Mann hinterher.

Sölden – Der Sessellift-Unfall ereignete sich am Ostersonntag im Skigebiet Gampe in Sölden in Tirol (Österreich). Ein Mann ist kurz nach dem Einsteigen an der Talstation aus dem Lift gestürzt. Eine 52-Jährige musste dann mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden. Das berichtet die österreichische Polizei.

Österreich: Ungewöhnlicher Sessellift-Unfall in Sölden – Skifahrer verliert Gleichgewicht

Der Skifahrer verlor im Einstiegsbereich eines Sessellifts sein Gleichgewicht, fiel auf einen bereits belegten Platz am Liftsessel und stürzte aus rund eineinhalb Metern Höhe aus dem noch nicht geschlossenen Lift. Der Mann stand sofort auf, berührte dabei die Skier einer Deutschen (52), die im Lift saß. Daraufhin fiel die Urlauberin ebenfalls aus dem Sessellift und stürzte in die Tiefe, so die Polizei. Die Frau verletzte sich dabei. Der Skifahrer dürfte nach Angaben der Polizei unverletzt geblieben sein. Er verließ die Unfallstelle, ohne seine Daten zu hinterlassen.

Erst vor kurzem war ein Sechsjähriger aus Deutschland in Tirol aus dem Sessellift gerutscht und in die Tiefe gestürzt. Der Mitfahrer machte sich einfach aus dem Staub. In diesem Winter kam es in Österreich zu vielen tödlichen Skiunfällen. Das Österreichische Kuratorium für Alpine Sicherheit (ÖKAS) richtet sich deshalb mit einem eindringlichen Appell an alle Skifahrer. Dann gab es Anfang Februar in Österreich und Südtirol eine Serie von Lawinenabgängen, bei denen mehrere Menschen ums Leben kamen.(ml)