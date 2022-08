Wildcamper verpesten Tiroler Naturidyll und reagieren empört auf Kontrollen

Teilen

Camper und Wohnmobile stehen dicht an dicht am Straßenrand am Plansee in Tirol. © Privat

Am Plansee in Tirol (Österreich) kommen Behörden mit Anzeigen kaum hinterher. Wildcamper säumen das Ufergebiet und verpesten die Natur.

Reutte/Ettal – Der Plansee in Tirol, malerisch gelegen westlich des Graswangtals, verzaubert mit seinem klaren Wasser und dem Berg-Panorama. Doch rund ums Idyll in Österreich tobt der Kampf um ein paar Quadratmeter Außerfern, denn zurzeit sind die Flächen auf den Campingplätzen „bumsvoll“, sagt der Leiter der Bergwacht für den Bezirk Reutte, Albert Kerber. Mit dem Effekt, dass er und seine ehrenamtlichen Kollegen abends losziehen müssen, um Ordnung zu schaffen in dem Gewirr aus kleineren und größeren Wohnmobilen, Biwaksäcken und Zelten. Sie alle sind hier Wildcamper, und sie bringen die Naturschützer der Bergwacht an den Rand der Erschöpfung.

Tirol: Wildcampen ist am Plansee verboten – Bußgeld von 220 Euro drohen

Wie in Bayern, so ist auch in Tirol das Wildcampen verboten. Am Plansee gibt es für die Sünder eine Anzeige, die ein Bußgeld von 220 Euro nach sich zieht – „pro Person“, sagt Kerber. Dem Bußgeld geht aber noch ein Verwaltungsvorgang voraus. Bald aber können die Leute von der Bergwacht, die nicht zu verwechseln sind mit Bergrettern, auch 70 Euro pro Person per Sofortkasse kassieren. Schon der Versuch kostet Geld. Zwar noch nicht, wenn Besucher auf Stellflächen parken, aber dann, wenn beispielsweise die Jalousien heruntergelassen oder Campingstühle arrangiert werden.

Blaues Wasser und Berge: Am Plansee in Tirol (Österreich) ist Wildcampen verboten. © Bildverlag Bahnmüller/Plansee

Naturschützer und Bergwacht empört: Situation am Plansee „untragbar“

Kerber berichtet von Müll und Gestank durch die Notdurft. Selbst Spülwasser lassen die Wildcamper in den See ab. Hinzu kommt: Die Ausflügler haben aufgerüstet, berichtet Kerber. „Inzwischen stehen sie mit geländegängigen Wohnmobilen schon auf den Kiesbänken des Lechs.“