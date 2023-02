Tödlicher Ski-Unfall in Österreich: Polizei ermittelt – Obduktion angeordnet

Von: Martina Lippl

Österreich: Polizei ermittelt nach tödlichem Skiunfall im Skigebiet „Mölltaler Gletscher“. Der Notarzt der Besatzung vom Christophorus 7 (Archivfoto) konnte nur noch den Tod feststellen. © Groder/imago

Beim Skifahren in Österreich ist ein 55-jähriger Mann ums Leben gekommen. Der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Jetzt ermittelt die Polizei.

Klagenfurt – Ein Todesfall auf einer Skipiste in Österreich wirft offenbar Fragen auf. Ein 55-jähriger Tscheche ist nach einem Sturz beim Skifahren auf dem Mölltaler Gletscher in Flattach am Sonntag gestorben. Die österreichische Polizei hat eigenen Angaben zufolge die Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ordnete demnach eine Obduktion an.

Österreich: Ermittlungen nach Tod von Skifahrer – Fremdverschulden nicht ausgeschlossen

Der 55-jährige Mann aus Tschechien war am Sonntag (12. Februar) gemeinsam mit zwei Freunden auf dem Mölltaler Gletscher (Österreich) beim Skifahren unterwegs. Gegen 10 Uhr stürzte der 55-Jährige auf der Piste 1 auf 2.900 Metern und blieb regungslos liegen. Der Pistendienst der Gletscherbahnen traf etwa 10 Minuten später am Unfallort ein und begann mit Wiederbelebungsmaßnahmen, teilt die Landespolizeidirektion Kärnten am Sonntagabend mit. Die Reanimation sei wenig später von der Besatzung des Notarzthubschraubers „Christophorus 7“ übernommen worden, verlief jedoch erfolglos. Der Notarzt stellte den Tod des Urlaubers fest.

Österreichische Polizei äußert Verdacht nach Todesfall auf der Skipiste

Nach umfangreichen Erhebungen durch die Alpine Einsatzgruppe Spittal/Drau sowie durch die Polizeiinspektion Obervellach, stellte sich heraus, „dass unmittelbar nach dem Sturz des Verstorbenen, einer seiner Freunde, ein 56-jähriger Tscheche, an derselben Stelle ebenfalls zu Sturz kam“, so die Polizei. „Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die beiden Skifahrer kollidierten.“ Die beiden Skifahrer seien nur wenige Meter voneinander entfernt auf der Piste liegen geblieben. Der 56-Jährige sei unverletzt geblieben.

Da ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden kann, ordnete die Staatsanwaltschaft Klagenfurt den Angaben zufolge die Obduktion des Leichnams an. Die Obduktion soll demnach am Montag (13. Februar) stattfinden. Es werde in Richtung fahrlässige Tötung ermittelt. (ml)

In Österreich sind bei Lawinen-Unglücken Anfang Februar mehrere Menschen ums Leben gekommen. Trotz Warnungen haben Skifahrer die gesicherten Pisten verlassen.