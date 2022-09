Deutscher Urlauber will Frau auffangen und stürzt in den Tod

Von: Martina Lippl

Tödlicher Unfall am Kitzbüheler Horn (Symbolfoto). © Eibner-Pressefoto/imago

Ein Urlauber aus Deutschland ist beim Wandern auf das Kitzbüheler Horn (Tirol) verunglückt. Der Mann wollte offenbar noch seine stürzende Frau auffangen.

Tirol – Die Aussicht vom Kitzbüheler Horn (1.996 Meter) in Tirol (Österreich) ist einer der schönsten in den Kitzbüheler Alpen. Es bietet einen grandiosen Panoramablick. Ein deutsches Ehepaar wanderte am Montagvormittag auf das Kitzbüheler Horn. Auf einer Höhe von 1.720 Metern verweilten der 75-jährige Mann und die 71-jährige Frau an einer Tafel. Dort kam es zu einem schrecklichen Unglück. Die Polizei Kitzbühel sucht nach einem Zeugen.

Tödlicher Bergunfall in Tirol: Deutscher will Ehefrau auffangen und stürzt in den Tod

Plötzlich verlor die Ehefrau aus unbekannter Ursache das Gleichgewicht und stürzte nach hinten. Ihr Ehemann versuchte sie noch aufzufangen und stürzte dabei selbst. Die Frau (71) fiel über einen Steig und kam unterhalb im rutschigen Gelände auf und blieb verletzt liegen. Ihr Ehemann (75) stürzte ebenfalls über den Steig hinaus und kam erst nach rund 100 Metern in einer steilen Rinne zu liegen. Zeugen setzten einen Notruf ab, teilt die Polizei Tirol mit.

Ein Rettungshubschrauber flog die verletzte Urlauberin in das Krankenhaus St. Johann. Ihr Ehemann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen und wurde mit dem Polizeihubschrauber geborgen.

Tödlicher Sturz am Kitzbüheler Horn: Polizei Kitzbühel sucht Zeuge

Nach Angaben mehrerer Personen, hatte ein wichtiger Zeuge das ganze Unfallgeschehen beobachtet, aber die Unfallstelle wieder verlassen, nachdem er keine weitere Hilfe hatte leisten können. Die Polizei Kitzbühel bittet diesen Zeugen und weitere, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, sich zu melden. (ml)

In der Bergwelt kommt es immer wieder zu tödlichen Unfällen. Bei einer Tour in den italienischen Alpen verunglückte ein Italiener (30) im August tödlich. Er wollte das heruntergefallene Handy seiner Freundin greifen.