Traktor stürzt 100 Meter ab: Zwei Menschen sterben in Saalbach-Hinterglemm

Von: Johannes Welte

Teilen

Traktorabsturz in Saalbach-Hinterglemm © Polizei Salzburg

Bei einem Absturz mit einem Traktor sind im Wintersportort Saalbach-Hinterglemm im Salzburger Land zwei Männer ums Leben gekommen.

Saalbach-Hinterglemm - Am Dienstag (9. Mai) kam es im Salzburger Land in Österreich zu einem folgenschweren Unfall mit zwei Todesopfern. Um 8 Uhr meldeten Zeugen der Polizei, dass ein Traktor mit zwei Insassen im Wintersportort Saalbach-Hinterglemm an einem Hang abgestürzt sei. „Wegen der Schneelage konnten die Einsatzorganisationen zunächst nicht zum Unfallort kommen, sondern mussten via Rettungs- und Polizeihubschrauber zum Unfallort geflogen werden“, hieß es im Polizeibericht am Dienstag.

Traktor stürzte 100 Meter tief: Für die zwei Insassen kam jede Hilfe zu spät

Hier stürzte der Traktor in die Tiefe (rechts unten) © Polizei Salzburg

Das zum Unfallort geflogene Notärzteteam konnte den beiden 30 und 48 Jahre alten Einheimischen nicht mehr helfen, sie waren beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits tot. Laut Ermittlungsstand war der Traktor von einer Alm Richtung Tal gefahren. „Wenige Minuten von dieser Hütte entfernt kam der Traktor, aus bisher unbekannter Ursache, vom Forstweg ab“, so die Polizei. Der Traktor stürzte den steilen Abhang etwa 100 Meter tief hinab, überschlug sich dabei mehrmals und blieb auf einer Seehöhe von rund 1.650 Metern liegen.

Die beiden Insassen wurden dabei aus der Führerkabine geschleudert und tödlich verletzt. Wann sich der Unfall ereignet hatte beziehungsweise wer den Traktor zum Unfallzeitpunkt lenkte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Freiwillige Feuerwehr Saalbach barg den Traktor nach der Unfallaufnahme. Am vergangenen Wochenende war es in Österreich zu einem weiteren Unfall gekommen, bei dem ein Ferrari-Fahrer offenbar die Nerven verlor.