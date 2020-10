Schnee sorgt für Unwetter-Chaos in Österreich: Plötzlicher Wintereinbruch bis in die Täler

Österreich wurde in der gestrigen Nacht von einem frühen Wintereinbruch überrascht: Es schneite in weiten Teilen des Landes bis in die Täler hinein.

Innsbruck - In Österreich ist der Winter bereits angekommen. In der vergangenen Nacht (26.10 auf 27.10.) hat es in vielen Teilen des Landes bis in die Täler hinein geschneit. Selbst in Innsbruck und Salzburg fiel Schnee.

Der frühe Wintereinbruch sorgte dabei für einige Probleme. Viele Autofahrer waren noch mit den Sommerreifen unterwegs. Dementsprechend kam es zum Beipsiel auf der Brenner- und Inntalautobahn zu einigen Verzögerungen.

Es gilt weiterhin für weite Teile West- und Südösterreichs eine Wetterwarnung. Wolken und Regen werden das Wetter erstmal dominieren. An der Alpennordseite kann es zwischen dem Tiroler Unterland und dem westlichen Mostviertel bereits ab 700 m schneien. Tagsüber steigt die Schneefallgrenze dann auf 1500 m. Im Laufe des Tages verlagert sich dieses Wetter* ostwärts und im Westen und Norden kann es zeitweise wieder sonnig werden. Nur im Südosten bleibt es hauptsächlich regnerisch. Im Osten und Süden wird die Schneefallgrenze kaum unter 2000 m sinken. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus West bis Nord. Morgens liegen die Temperaturen zwischen 2 und 10 Grad. Im Laufe das Tages wird es höchstens 7 bis 13 Grad warm.

Der erste #Schnee für #Innsbruck ☃️

Die Schneedecke ist zwar nicht die dickste (< 1 cm), aber weiß ist weiß :)

Oktober-Schnee gabs in Innsbruck zuletzt 2013, damals gleich stolze 18 cm.

(Webcam: https://t.co/JLCvPl7kGm) pic.twitter.com/XFVG9b9PvJ — wetterblog.at (@wetterblogAT) October 27, 2020

Am Mittwoch erreichen den Westen und Norden Österreichs wieder neue Wolken und im nördlichen Vorarlberg und Außerfern kommt Regen hinzu. Im restlichen Land treten morgens über den Niederungen Nebenfelder auf. Ansonsten überwiegt aber die Sonne. Der Wind* weht nur schwach und es herrschen etwas niedrigere Temperaturen: Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus 2 und plus 8 Grad und die Tageshöchsttemperaturen zwischen 10 und 16 Grad.

Österreich: Die Wetterprognose für die kommenden Tage

Am Donnerstag dominieren im Norden und entlang der Alpennordseite Wolken und Regen. Im Süden und im Osten kommt jedoch erstmal die Sonne durch. Auch hier ziehen aber im Laufe des Tages Wolken auf und es ist etwas Regen zu erwarten. Im Süden regnet es kaum. Die Schneefallgrenze liegt am Donnerstag zwischen 1500 und 1900 Metern. Im Norden und Osten weht am Nachmittag ein Wind aus Süd bis Nordwest. Die Temperaturen sind ähnlich wie am Vortag: Morgens liegen sie zwischen minus 1 und plus 9 Grad und am Nachmittag zwischen 9 und 17 Grad.