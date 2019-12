Dramatische Rettung - Leichtsinniger Snowboarder droht in Gletscherspalte zu fallen

Abseits der gesicherten Pisten in ein deutscher Snowboarder in Österreich in Not geraten: Er drohte in eine Gletscherspalte zu fallen. Ein Hubschrauber musste zu Hilfe eilen.

Gleich mehrere deutsche Wintersportler sind kurz vor dem Jahreswechsel in Tirol in Schwierigkeiten geraten.

Ein Snowboarder drohte am Pitztaler Gletscher in eine Gletscherspalte zu fallen.

Ein weiterer Boarder erlitt am Stubaier Gletscher bei einem Zusammenprall schwere Gesichtsverletzungen.

Pitztal/Stubaital - In eine missliche Lage hat sich ein Snowboarder aus Deutschland kurz vor dem Jahreswechsel beim Wintersport am Pitztaler Gletscher in Österreich manövriert: Der 29-Jährige verließ am Montag die Piste und geriet schnell in Not, wie die Tiroler Polizei an Silvester mitteilte.

Auf 3.400 Meter Höhe querte der Mann am Hinteren Brunnenkogel einen zunehmend steiler werdenden Hang. Auf seinem Weg talabwärts kam der Snowboarder den Angaben zufolge an die Eisflanke des Gletschers und konnte weder vor noch zurück. Er drohte in eine Gletscherspalte zu fallen - und setzte einen Notruf ab.

Österreich: Snowboarder muss per Hubschrauber gerettet werden - weiterer Zwischenfall in Tirol

Die Retter mussten zu einem drastischen Mittel der Rettung greifen: Ein Polizeihubschrauber wurde herbeigerufen, der Wintersportler per Tau geborgen und schließlich wieder im „gesicherten Skiraum“ abgesetzt. Der Snowboarder auf Abwegen kam offenbar mit dem Schrecken davon.

Weniger Glück hatte ein weiterer deutscher Alpinist. Ebenfalls laut Mitteilung der Tiroler Polizei prallten an Silvester gegen Mittag auf dem Stubaier Gletscher ein Snowboarder und ein Skifahrer aus der Bundesrepublik zusammen. Der 54 Jahre alte Boarder erlitt bei der heftigen Kollision schwere Gesichtsverletzungen. Er wurde mit einem Helikopter in ein Innsbrucker Krankenhaus geflogen.

Zu Tode gekommen ist am Dienstag ein Deutscher bei einem Lawinenabgang am Arlberg. Ein ebenso schlimmes Lawinen-Unglück ereignete sich am Sonntag in der Schweiz.

fn