Österreichischer Wirt will sich Gäste aussuchen – „Veganer, Hippies und Araber ausgeschlossen“

Von: Michelle Brey

Ein Restaurantbesitzer in Österreich sorgt mit seinen Aussagen für großen Wirbel (Symbolbild). © Guido Kirchner/dpa

Ein Restaurantbesitzer aus Kärnten hat eine ganz genaue Vorstellung davon, wer in seinem Restaurant zu Besuch sein darf. Ein Wirtesprecher wertet das als „Diskriminierung“

Wien/München - Während sich normalerweise die Gäste ihr Restaurant aussuchen, dreht ein Restaurantbesitzer aus Österreich den Spieß einmal um. In Kärnten will sich der Wirt des Lokals „Peppino“ seine Gäste ab Mitte Januar selbst aussuchen - und sorgt damit für großen Wirbel.

Österreichischer Wirt will „Veganer, Hippies, Ökos und Araber“ ausschließen - „Mir reicht es“

Die Entscheidung sei aus der Wut heraus gefallen, das sagte Stefan Lercher, Besitzer des Restaurants Peppino, gegenüber der österreichischen Zeitung Kurier. Kurz zusammengefasst bedeutet das: ab dem 19. Januar soll es nur noch acht Tische geben - statt ehemals 250. Auch das Personal werde er verkleinern. „Peppino“ in Millstatt am See bietet seinen Gästen eine umfassende Speisekarte, bestehend aus Pizza, Sushi oder etwa Hummer. Lercher übernahm das Restaurant laut eigener Website im Jahr 2014. Rund neun Jahre später will er nun enorme Änderungen vornehmen.

„Das Leben für die Gastronomie macht mürbe. Ich werde mich auf die vielen Stammgäste und Einheimischen konzentrieren“, sagte er gegenüber Kleine Zeitung. „Veganer, Hippies, Ökos und Araber“ seien jedoch „ausgeschlossen“. Das geht aus einer Instagramstory hervor, über die mehrere Zeitungen übereinstimmend berichteten.

Dazu, so die Kleine Zeitung, stehe der Wirt. Er sei von einer arabischen Gesellschaft an vier Tischen schikaniert worden, berichtete Lercher. Auch gegenüber dem Kurier erklärte er: „Ja, mir reicht es. Wer je mit diesen Gästen zu tun hatte, weiß, wovon ich rede. Wir hatten zuletzt Gäste aus dem arabischen Raum, die ihr Kind samt dreckigen Schuhen mitten im Lokal auf den Tisch gestellt haben und meine Kellnerin dann beleidigen, weil sie sagt, sie sollen das unterlassen.“

Wirt in Österreich will Gäste ausschließen - Ist das überhaupt rechtens?

Das Rechtliche interessiere ihn dabei nicht, so der Wirt gegenüber dem Kurier. Nichtsdestotrotz könnten die Aussagen für den Gastronomen Folgen nach sich ziehen. Für Stefan Sternad, Wirtesprecher aus Kärnten steht fest: „Eine Einschränkung des Angebots aufgrund von Ethnien ist nicht machbar, das ist eine klare Diskriminierung.“

Auf Anfrage der Zeitung äußerte sich auch der Fachgruppengeschäftsführer für Gastronomie in der Wirtschaftskammer Kärnten. So dürften „Gäste nicht aufgrund von Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit oder Religion zurückgewiesen werden“.

Bleibt nur abzuwarten, wie der österreichische Wirt ab dem 19. Januar seine Tischreservierungen vergeben wird. „Ich stehe hinter dem, was ich möchte und tue“, verdeutlichte er gegenüber dem Kurier. Seien seine Tische alle besetzt und es würden „Araber daherkommen, dann schau ich mir an, was die dagegen tun wollen“, sagte er. Die Frage des ORF, ob er rassistisch sei, verneinte Lercher vehement. „Null.“ Seine Aussage würden jeden betreffen, der sich nicht benehmen könne - da mache er keinen Unterschied, erklärte er dem ORF.

Auch ein Restaurant an der Ostsee sorgte mit einer Entscheidung für viel Wirbel. Es sperrte Kinder aus und erntete Hass. (mbr)