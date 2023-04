Österreichische Polizei stellt eine Tonne Marihuana sicher

Die Polizei in Österreich fand Cannabis in rauen Mengen. © Sebastian Kahnert/dpa

Eine mutmaßliche Drogenbande ist in Österreich aufgeflogen. Die Polizei stellte nicht nur Cannabis in großen Mengen sicher, sondern unter anderem gefälschte Pässe.

Wien - Bei einer Razzia gegen eine mutmaßliche Drogenbande in Österreich sind 1060 Kilogramm Cannabiskraut sichergestellt worden. Es wurde vor allem in zwei Hallen auf insgesamt 2000 Quadratmetern südlich von Wien gezüchtet und abgepackt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das Marihuana sei hauptsächlich für den österreichischen Markt bestimmt gewesen, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Bei dem Einsatz in Wien, Niederösterreich und Oberösterreich wurden 13 Menschen festgenommen. Bei den zwei Hauptverdächtigen im Alter von 53 und 29 Jahren wurden Bargeld und Golddukaten im Wert von fast 300.000 Euro sichergestellt sowie gefälschte Pässe und Führerscheine. dpa