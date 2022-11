Geschichte des Ötzi muss umgeschrieben werden

Von: Victoria Krumbeck

Teilen

Wissenschaftler untersuchen die Gletschermumie „Ötzi“. © M.Samadelli/dpa

Er ist wohl einer der berühmtesten Männer der Welt: Ötzi. Nun wurde die Theorie über den Erhalt der Gletschermumie teilweise widerlegt.

Wien/München - Der Mann aus dem Eis starb vor über 5.300 Jahren. Anfang der Neunzigerjahre fanden zwei Bergsteigerinnen die Gletschermumie Ötzi in einer Rinne am Tisenjochpass nahe der italienisch-österreichischen Grenze. Es war ein Sensationsfund, denn es war die älteste und die am besten erhaltene Gletschermumie der Welt. Ein Forschungsteam stellte in einer Studie fest, dass der bisherige Erklärungsansatz über den Erhalt der Steinzeit-Mumie nicht mehr dem aktuellen Stand der Forschung entspricht. Die Geschichte über Ötzi muss neu geschrieben werden.

Ötzi-Gletschermumie: Forscher finden neue Erkenntnisse über den Erhalt heraus

Die bisherige Antwort auf die Frage, warum Ötzis Körper so gut erhalten bleiben konnte, lieferte der österreichische Archäologe Konrad Spindler. Er ging davon aus, dass Ötzi im Herbst mit beschädigter Ausrüstung in den Bergen Schutz suchte. Es wurde angenommen, dass er vor einem Kampf flüchtete, denn die Mumie wies Verletzungen auf. In einer schneefreien Schlucht suchte er Schutz und erfror schließlich.

Sein Körper und seine Werkzeuge wurden von Schnee bedeckt. Er lag unter einem sich bewegenden Gletscher, und als das Eis langsam wieder abschmolz, konnte man seinen Körper sehen. Doch diese Theorie scheint offenbar nicht mehr zu stimmen. Je genauer die Überreste untersucht wurden, desto mehr Fragen stellten sich.

So fanden Wissenschaftler Pflanzenreste in seinen Wunden, die zu einer Neuinterpretation seines Todes und Erhaltung führten. Das archäologische Wissen über Funde aus Gletschern und Eisflecken ist vor allem in den letzten zwei Jahrzehnten erheblich gewachsen, wie die Forscher in ihrem Artikel in der Zeitschrift „The Holocene“ erklärten. Mit den neuen Erkenntnissen war es möglich, den Fall Ötzi neu zu betrachten.

Ötzi-Geschichte muss umgeschrieben werden - Neue Funde von Wissenschaftlern

Durch die Neubetrachtung konnten die Wissenschaftler aus Norwegen, Österreich und der Schweiz weitere Erkenntnisse gewinnen. So lag Ötzi vermutlich bereits im Schnee, als er starb. Außerdem kam es nicht im Herbst zu seinem Tod, sondern im Frühjahr oder Frühsommer. Nach einiger Zeit schmolz das Eis sowie der Schnee, in dem sich der Körper befand, ab. Dadurch soll Ötzi mit seinen Habseligkeiten in eine darunter liegende Rinne gefallen sein, wo er schließlich im Jahr 1991 gefunden wurde.

Die Beschädigungen am Körper und an den Werkzeugen, die er mit sich trug, konnten während einer starken Schmelzsituation oder durch mehrere kleinen Schmelzereignisse entstanden sein. In den darauffolgenden 1500 Jahren kam es laut den Forschern immer wieder zu heißen Sommern, die den Körper freilegten. Dadurch verschlechterte sich der Zustand der Gletschermumie sowie der Zustand der Werkzeuge.

Wissenschaftler widerlegen teilweise die Theorie rund um Ötzi

Die Wissenschaftler schreiben, dass es keine eindeutigen Beweise für eine plötzliche Abkühlung des Klimas zum Todeszeitpunkt von Ötzi gebe. Die Vorgängertheorie half sich mit dieser Annahme, um die Vermutungen zu bilden. Erst vor etwa 3.800 Jahren soll sich die Rinne durch Eis und Schnee endgültig verschlossen haben, bis das Eis Ende des 20. Jahrhunderts wieder schmolz und den Körper freilegte. Bereits 1995 wiesen Wissenschaftler darauf hin, dass die Spindler-Theorie unwahrscheinlich ist.

Heute ist das Mysterium rund um die Gletschermumie Ötzi immer noch beliebt. So kann man in Vinschgau im Südtirol – was in der Nähe von Ötzis Fundstelle liegt – lernen und nachempfinden, wie Steinzeitmenschen, wie Ötzi damals lebten. (vk)