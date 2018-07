65-Jähriger springt von 10-Meter-Brücke in Fluss! Zeuge ruft sofort Notruf

Ein 65-Jähriger springt von der 10 Meter hohen Carl-Ulrich-Brücke in den Main. Ein Zeuge ruft sofort den Notruf.

Frankfurt - Ein 65-Jähriger ist am Samstagnachmittag von der Carl-Ulrich-Brücke in Offenbach gesprungen, wie extratipp.com* berichtet. Der Mann, der keinen Wohnsitz hat, suchte sich für eine Abkühlung den Main aus. Ein Zeuge sah, wie der 65-Jährige furchtlos von der ca. 10 Meter hohen Carl-Ulrich-Brücke sprang. Er alarmierte sofort die Rettung.

Offenbach: 65-Jähriger springt von 10-Meter-Brücke - sofort Notruf

Als Rettungskräfte, Polizei und Feuerwehr vor Ort eintrafen, schwamm der 65-Jährige an Fechenheimer Ufer in Offenbach. Die Beamten schnappten sich den Springer und stellen den Mann zur Rede: Warum sprang er von der Carl-Urlich-Brücke in den Main? Der Mann war sich aber keine Schuld bewusst. "Dass das Brückenspringen und Schwimmen im Main nicht nur gefährlich, sondern auch verboten ist, wollte der Mann nicht glauben. Schließlich tut er dies des Öfteren auch in anderen europäischen Flüssen", so die Polizei Frankfurt in einer Mitteilung.

Der Mann hatte mit dem Sprung nicht nur sein Leben gefährdet, sondern hätte auch die Schifffahrt behindern können. Doch das schien ihn nicht zu jucken. "Fertig abgetrocknet, angezogen und seines Fehlverhaltens ermahnt suchte sich der 65-Jährige für den Rest des Tages ein kühles Plätzchen außerhalb des Wassers", so die Polizei.

Matthias Kernstock

