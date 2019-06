Junge Männer fahren mit säckeweise Cannabis durch Offenbach - dann kommt die Polizei

Sagenhafte sieben Kilo Cannabis hat die Offenbacher Polizei bei einer Routinekontrolle sichergestellt.

Offenbach - Als die Polizeibeamten vergangenen Montag in der Bismarckstraße eine Verkehrskontrolle durchführten, waren sie auf einiges vorbereitet. Doch mit diesen Drogenmengen haben die Polizisten nicht gerechnet.

Verkehrskontrolle: Drei Kilogramm Cannabis sichergestellt

Bei einer Fahrzeugkontrolle bei zwei jungen Männern (21 und 25 Jahre) in Offenbach fanden sie sagenhafte drei Kilo Cannabis im Auto. Dreist: Der 25-jährige Fahrer soll laut der Polizei obendrein auch noch unter Drogeneinfluss gefahren sein. Anschließend musste der Fahrer bei der Polizei eine Blutprobe abgeben. Da die Beamte sich auf einer heißen Spur wähnten, beantragten sie noch einen Wohnungsdurchsuchungsbeschluss beim zuständigen Richter.

Wohnungsdurchsuchung: Weitere vier Kilogramm Cannabis gefunden

Dumm gelaufen: Als sie die Wohnung durchsuchten, stießen sie auf weitere knapp vier Kilogramm Cannabis. Der 25-jährige Beschuldigte wurde daraufhin auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Richter vorgeführt. Gegen die mutmaßlichen Drogendealer leitete die Staatsanwaltschaft Strafverfahren ein.

Von Moritz Serif

Lesen Sie auch:

Darf ich im Urlaub in den USA Cannabis konsumieren? In Deutschland herrschen strenge Gesetze, was den Besitz und Erwerb von Cannabis angeht. Doch gelten diese Regeln auch im USA-Urlaub? Wir erklären, was erlaubt ist.

Traumjob gefällig? Cannabis-Tester in Kanada gesucht: Traumjob gefällig? Nach seiner Stellenanzeige "Cannabis-Liebhaber gesucht" hat ein kanadisches Marketingunternehmen einen wahren Ansturm erlebt.

Cannabis bei Autismus: Wie Marihuana Betroffenen helfen kann: Autisten haben oft Probleme im Alltag, weil ihre sozialen Fähigkeiten anders ausgeprägt sind wie bei anderen Menschen. Wie Cannabis Betroffenen helfen könnte.