Offenbach am Main: Anhänger des Islamischen Staates planten Anschlag in Hessen - Festnahme

In Offenbach wurden drei Anhänger des "Islamischen Staates" (IS) durch die Polizei festgenommen. Sie planten einen Terror-Anschlag in Hessen.

In Offenbach am Main (Hessen) wurden am Dienstag drei mutmaßliche Anhänger der Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS)* festgenommen .

wurden am Dienstag . Laut den Ermittlungsbehörden sollen sie im Rhein-Main-Gebiet einen Terroranschlag mit Sprengstoff oder Schusswaffen geplant haben.

Bei den mutmaßlichen IS-Anhängern handelt es sich um einen Deutschen mazedonischer Abstammung (24 Jahre) sowie zwei Türken (21 und 22 Jahre).

handelt es sich um einen Deutschen mazedonischer Abstammung (24 Jahre) sowie zwei Türken (21 und 22 Jahre). Der 24-jährige Hauptverdächtige soll sich bereits "Grund-Bestandtteile zur Herstellung von Sprengstoff" beschafft und im Internet nach Schusswaffen gesucht haben.

Die Ermittlungen gegen die Anhänger des Islamischen Staates liefen seit Oktober 2019, als erste Hinweise eingingen.

liefen seit Oktober 2019, als erste Hinweise eingingen. 170 Beamte waren bei den Einsätzen in drei Wohnungen beteiligt.

Der Ermittlungsrichter muss entscheiden, ob die Männer in Haft kommen oder wieder auf freien Fuß gesetzt werden.

Update vom Dienstag, 12. November, 16:43 Uhr: Die Festnahme dreier mutmaßlicher Islamischer Staat (IS)-Anhänger ist nicht das erste Mal, dass die Polizei in Offenbach wegen Vertretern der radikal-islamistischen Szene ausrücken mussten. Eine Chronologie der Polizei-Einsätze.*

Update vom Dienstag, 12. November, 16:10 Uhr: Mittlerweile ist bekannt geworden, dass die Behörden den mutmaßlichen Islamischer Staat (IS)-Anhängern, die in Offenbach festgenommen wurden, seit Ende Oktober auf der Spur waren. Ob alle drei Verdächtigen vor den Haftrichter kommen oder nur der Hauptverdächtige, soll am Mittwoch entschieden werden. Ursprünglich war eine Vorführung des 24-Jährigen bereits am Dienstag geplant.

Update vom Dienstag, 12. November, 14:50 Uhr: Nach der Festnahme dreier mutmaßlicher Anhänger des Islamischen Staates in Offenbach am Main hat die Staatsanwaltschaft in Frankfurt weitere Details bekanntgegeben. Demnach gab es nach ersten Erkenntnissen der Ermittler kein konkretes Anschlagsziel.

"Es wurde rechtzeitig eingeschritten, so dass eine Gefahr verhindert werden konnte", sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Mittag. In welcher Beziehung die Männer zueinander stehen, sagte die Sprecherin nicht. Offen blieb auch, ob sie bereits als Gefährder bekannt waren.

Offenbach am Main (Hessen): Anhänger des Islamischen Staates festgenommen - Anschlag geplant

Offenbach - Verhinderte die Polizei am Dienstag einen Terror-Anschlag? 170 Polizisten waren in Offenbach im Einsatz. Sie nahmen drei Anhänger der IS fest, die offenbar einen Anschlag mit Sprengstoff oder Schusswaffen im Rhein-Main-Gebiet planten. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat deshalb am Dienstag (12.11.2019) gemeinsam mit dem Hessischen Landeskriminalamt drei Wohnungen in Offenbach in Südosthessen durchsucht.

Es geht um den Verdacht der Vorbereitung einer "schweren staatsgefährdenden Gewalttat", teilt die Staatsanwaltschaft Frankfurt mit. Ein 24 Jahre alter Deutscher mazedonischer Abstammung sowie zwei 22- und 21-jährige türkische Staatsangehörige wurden vorläufig festgenommen.

Offenbach am Main: Islamischer Staat (IS)-Anhänger festgenommen

Insgesamt 170 Beamte des Landeskriminalamts, des Polizei-Präsidiums Südosthessen und Spezialkräfte der Polizei Hessen waren in Offenbach im Einsatz.

Die drei Beschuldigten sollen sich bereits in der Vergangenheit Zeugen gegenüber als Anhänger der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) zu erkennen gegeben haben. Die Staatsanwaltschaft teilt mit: "Ihnen wird zur Last gelegt, Vorbereitungen getroffen zu haben, um im Rhein-Main-Gebiet mittels Sprengstoff oder Schusswaffen eine religiös motivierte Straftat zu begehen und möglichst viele Menschen, sogenannte Ungläubige, zu töten."

Islamischer Staat (IS)-Anhänger planten Terror-Anschlag in Hessen

Der 24 Jahre alte Hauptbeschuldigte aus Offenbach am Main bei Frankfurt ist laut Staatsanwaltschaft „dringend verdächtig, sich bereits Grund-Bestandteile zur Herstellung von Sprengstoff beschafft zu haben“.

Er soll für den Terroranschlag außerdem im Internet nach Schusswaffen gesucht haben. Die Einsatzkräfte haben bei ihm verschiedene „sprengstoffrelevante Substanzen und Gerätschaften“ für den Bomben-Bau sichergestellt, heißt es von der Staatsanwaltschaft.

Bei den Durchsuchungen am Dienstag (12.11.2019) wurden zudem zahlreiche weitere Beweismittel gefunden, vor allem schriftliche Unterlagen und elektronische Datenträger. Diese werden jetzt ausgewertet.

Offenbach am Main: Islamischer Staat (IS) plant Anschlag: Drei Männer in Hessen festgenommen

Der 24 Jahre alte IS-Anhänger aus Offenbach soll im Laufe des Dienstagnachmittags dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Frankfurt am Main vorgeführt werden. Der Richter wird darüber entscheiden, ob ein Haftbefehl erlassen und Untersuchungshaft angeordnet werden soll.

Die drei mutmaßlichen IS-Anhänger sind der Polizei bekannt, bislang aber noch nicht als sogenannte Gefährder. Dabei handelt es sich um Personen, denen man zutraut, aufgrund ihres Fanatismus einen Anschlag zu begehen.

Erst vor wenigen Monaten wurden in Frankfurt bei einem SEK-Einsatz sechs Männer wegene Terrorverdachts festgenommen.*Den Verdächtigen wird Terrorismusfinanzierung und Verabreden zu einem Verbrechen vorgeworfen. Drei der Männer sollen der salafistischen Szene des Rhein-Main-Gebietes angehören.

Offenbach am Main ist eine kreisfreie Stadt im Südosten von Hessen. Sie liegt im Rhein-Main-Gebiet und grenzt direkt an Frankfurt am Main.

kke





*op-online.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

Rubriklistenbild: © dpa