Frau mit Messi-Smart gestoppt? Kuriose Begründung der Fahrerin

Kontrolle in Offenbach: Die Polizei stoppt eine Frau, die in einem bis oben hin vollgestopften Smart sitzt. Handelt es sich um ein Messi-Mobil? Die Begründung der Frau verwundert.

Offenbach – Bei einer Kontrolle im hessischen Offenbach hat die Polizei wohl nicht schlecht gestaunt. Denn was die Beamten sahen, ist nicht alltäglich. Mit solch einem außergewöhnlichen Anblick haben sie sicherlich nicht gerechnet.

Am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr fiel der Polizei bei einer Kontrolle ein Smart an der Mühlheimer Straße in Offenbach auf. Die Fahrerin hatte den Platz ihres Autos bis aufs letzte Plätzchen ausgereizt und diesen bis zur Decke voll mit Gegenständen beladen.

Offenbach: Smart unter anderem mit Bank und Wäsche vollgestopft

Was sich alles in dem Smart in Offenbach alles befand, verwunderte die Polizisten: In dem Smart lagerten unter anderem eine Bank, Wäsche in einer Mülltüte verpackt, ein Radio, jede Menge Pfandflaschen, zahlreiche Klamotten und allerlei andere Gegenstände, die unter der schieren Masse begraben waren. Die Fahrerin hatte kaum noch Platz im Auto, lagerte sogar im Fußraum bei Gas- Bremspedal eine Tüte. Auf den ersten Blick könnte man vermuten, dass es sich dabei um einen Messi-Smart, aber weit gefehlt.

Es handelte sich dabei um allerlei Gegenstände, die die 58-jährige Frau auf einem Flohmarkt nicht verkaufen konnte. Bei der Fahrzeugkontrolle stellte sich zudem heraus, dass die Fahrerin wegen der mitgeführten Ladung über ein nur eingeschränktes Sichtfeld zu den Seiten und nach hinten verfügte, berichtet die Polizei.

Smart in Offenbach vollgestopft: Polizei bietet der Fahrerin eine Lösung an

Der 58-Jährigen wurde die Weiterfahrt in Offenbach untersagt. Weil die Frau allerdings keine Möglichkeit zum Umladen der Waren in ein anderes Fahrzeug hatte und die Gegenstände nicht vor Ort bleiben konnten, eskortierten die Beamten den Smart zur Mühlheimer Bereitschaftspolizei.

Dort wurde ein Teil der Ladung aus dem Smart abgeladen. Die Waren holte die Frau zu einem späteren Zeitpunkt ab. Auf die Smartfahrerin kommt nun eine Ordnungswidrigkeitsanzeige bezüglich der Ladung zu.

Von Christian Weihrauch

