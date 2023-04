Deutscher Klima-Aktivist muss nach Brücken-Blockade mehrere Jahre ins Gefängnis

Von: Karolin Schäfer

Zwei Klima-Aktivisten haben bei London eine wichtige Verkehrsachse blockiert. Nun verhängt das Gericht harte Haftstrafen – auch zur Abschreckung.

Dartford – Zwei Klima-Aktivisten sind in Großbritannien am Freitag (21. April) zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Anfang Oktober vergangenen Jahres hatten die beiden Männer der Klima-Bewegung „Just Stop Oil“ eine wichtige Themse-Brücke in Dartford – östlich von London – blockiert. Für 40 Stunden musste die Brücke für den Verkehr gesperrt werden.

Nun erhielt ein 40-jähriger Mann eine Haftstrafe von drei Jahren, meldete die britische Nachrichtenagentur PA. Ein 34-Jähriger, der laut BBC Deutscher ist, muss für zwei Jahre und sieben Monate ins Gefängnis. Die Klima-Aktivisten wurden vom Gericht wegen Störung der öffentlichen Ordnung für schuldig befunden.

Klima-Aktivisten blockieren wichtige Brücke: Lange Haftstrafe zur Abschreckung

Mit Kletterausrüstung waren die Männer am 17. Oktober 2022 etwa 60 Meter in die Höhe auf die Pfeiler der Queen Elizabeth II. Brücke geklettert, berichtete BBC. Dort rollten sie ein Banner mit der Aufschrift „Just stop oil“ aus. Die Hängebrücke ist Teil der Ringautobahn um London und zählt zu den meist befahrenen Verkehrswegen in Großbritannien.

Die mehrjährige Gefängnisstrafe gab es für die beiden Aktivisten nicht nur wegen ihres Verstoßes. Sie soll auch zur Abschreckung dienen. „Sie müssen bestraft werden für das Chaos, das sie angerichtet haben, damit andere davon abgehalten werden, sie zu imitieren“, sagte Richter Shane Collery bei der Strafmaßverkündung. Er betonte: Die Aktion habe „mehrere zehntausend Menschen, einige davon erheblich“, betroffen.

„Härteste Verurteilung“ – Klima-Aktivist aus Deutschland muss ins Gefängnis

Die Polizei verwies auf eine hochschwangere Frau, die während der Brücken-Blockade medizinische Hilfe benötigte, berichtete BBC. Zudem habe während der Sperrung ein Kind keinen Zugang zu seinen Medikamenten gehabt. Eine weitere Person verpasste den Angaben zufolge die Beerdigung eines Freundes. Als „gefährlich“ bezeichnete die Polizei Essex die Aktion der Klima-Aktivisten.

Dieses undatierte von der Polizei von Essex zur Verfügung gestellte Videostandbild zeigt die beiden Aktivisten der Gruppe Just Stop Oil, Morgan Trowland und Marcus Decker, die eine Themse-Brücke erklommen haben. © Essex Police/PA Media/dpa

Laut der Gruppierung „Just Stop Oil“ handelt es sich um „die härteste Verurteilung für eine friedliche Klimaaktion in Großbritannien“. Der 40-Jährige wurde wegen vorheriger Proteste bereits sechsmal verurteilt. Der 34-jährige Deutsche war zuvor einmal verurteilt worden.

Im April 2022 hatte die Klima-Bewegung mit ihren Protestaktionen begonnen. So besprühten die Aktivisten im vergangenen Jahr mehrere wichtige Gebäude in London mit oranger Farbe. Damit wollen sie erreichen, dass die britische Regierung einen Stopp aller neuen Öl- und Gasprojekte verhängt. Nach eigenen Angaben gab es bislang mehr als 2000 Festnahmen. 138 Aktivisten seien inhaftiert worden. Auch für Aktivisten der „Letzte Generation“ gab es vor Kurzem eine Rekordstrafe. (kas/dpa/AFP)