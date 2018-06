Blamage nach Ankunft: Wie dieser kleine Mann seine Mutter bloßstellt

Nach einer Geschäftsreise wird eine Mutter von ihrem Sohnemann am Flughafen mit herzlichen Worten empfangen. Auf Herumstehende macht die Rückkehrerin einen eher weniger guten Eindruck.

Oklahoma - Es passiert wohl Tausende von Malen am Tag auf den Flughäfen dieser Welt: Wenn nach einer langen Reise bei der Ankunft die Familie wartet, sorgt das Wiedersehen bei den Beteiligten für enorme Verzückung. Was einer amerikanischen Mutter nach einer einwöchigen Geschäftsreise in der Ankunftshalle des Terminals von Oklahoma passierte, war stattdessen ziemlich peinlicher Natur.

Wie das amerikanische Nachrichtenportal „Today“ und auch der „Express“ berichten, hatte der vierjährige Damien seine Mama mit einem selbst gebastelten Pappschild empfangen. Eigentlich ja eine nette Idee...

Scherzhafte Message stellt Mutter in ein kriminelles Licht

Doch als Flugpassagier Barbara Nielsen aus der Ankunftshalle in den Empfangsbereich schlenderte, erwartete sie der Sohnemann mit einer eigentümlichen Botschaft: „Willkommen zurück aus dem Gefängnis, Mama!“. Das wird bei den anderen Wartenden sicherlich für mancherlei Stirnrunzeln und auch Gelächter gesorgt haben. Wie die Betroffene gegenüber „ABC News“ schilderte, habe sie jedoch umgehend gewusst, wer für dieses Statement verantwortlich war: Ehemann Brandon.

Die Mutter selbst habe jedoch laut eigenen Angaben ihren Sinn für Humor gewahrt: „Ich bin vor Lachen fast gestorben“, sagt sie.

tz/mm

