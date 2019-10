Oktoberfest 2019 geht zu Ende: Die Zahlen zur Wiesn - Besucher, Bier, Straftaten

Das Oktoberfest 2019 geht zu Ende. Das bedeutet auch: Es wird Zeit Bilanz zu ziehen. Etwa wie viele Besucher wie viele Liter Bier zu sich genommen haben.

München - Leicht verregnet, friedlich und rekordfrei geht das Oktoberfest in diesem Jahr zu Ende. Nach Schätzung der Festleitung drängten in den zwei Festwochen rund 6,3 Millionen Gäste auf das Volksfest - so viele wie im Vorjahr.

„Es war eine schöne Wiesn“, sagte der Münchner Wirtschaftsreferent und Festleiter Clemens Baumgärtner (CSU) am Sonntag zum Abschluss des Volksfestes. „Wir haben eine friedliche Wiesn gehabt mit einem entspannten und gut gelaunten Volksfestpublikum.“

Oktoberfest-Bilanz 2019: Mehr Polizeieinsätze - weniger Straftaten

Die Polizei meldete einen leichten Rückgang der Straftaten um ein Prozent auf 914. Allerdings mussten die Beamten deutlich öfter ausrücken (1915, 2018: 1786). Das zeige, dass die Besucher in möglichen Konfliktsituationen frühzeitig die Polizei alarmierten, sagte der Münchner Polizeisprecher Marcus da Gloria Martins. Dabei war sie anscheinend besonders freundlich, wie ein international erfahrener Festgenommener den Beamten kurioserweise mitteilte, wie tz.de* berichtet.

Die Gäste kamen mit gutem Appetit und verzehrten wie im Vorjahr 124 Ochsen sowie 29 Kälber (2018: 27). Sie waren aber zurückhaltender beim Bier: 7,3 Millionen Maß rannen durch durstige Kehlen, 200 000 weniger als im Vorjahr. In der Wiesn-Sanitätswache mussten die Helfer auch weniger Bierleichen behandeln: Die Aicher Ambulanz Union registrierte rund 600 Intoxikationen, fast 120 weniger als im Vorjahr. Trotzdem gab es bei den Alkoholfahrten einen Rekord: 774 Mal wurden Verkehrsteilnehmer unter Alkoholeinfluss gestoppt - 414 von ihnen allein auf E-Tretrollern.

Für verrückte Aktionen aller Art sorgte die Wiesn 2019 daneben auch. Ein Highlight bei vielen Usern im Netz war dieses Video, in dem ein Mann plötzlich nur noch seine Schuhe anhatte und durch den Regen gleitet.

dpa

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.