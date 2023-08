5 Momente, bei denen du anzweifelst, dass Scholz „keinen einzelnen Zug“ geraucht hat

Von: Felicitas Breschendorf

Der Bundeskanzler will noch nie einen Joint in der Hand gehabt haben. Bei diesen Aufnahmen erweckt er allerdings einen anderen Eindruck.

Olaf Scholz (65), dessen Kabinett soeben eine Teillegalisierung von Cannabis beschlossen hat, hat selbst keine praktische Erfahrung mit dieser Droge. „Nein, nie“, sagte der SPD-Politiker am Sonntagabend (20. August) in einem Interview der Sender Sat.1 und ProSieben auf die Frage, ob er in jungen Jahren mal einen Joint geraucht habe. „Auch keinen einzelnen Zug“, ergänzte er auf eine entsprechende Nachfrage.



Die Gründe, die ihn damals dazu bewegt hätten, dies nicht zu tun, gebe es heute noch. Er habe sich daher auch „sehr schwer getan“ damit, dass die Regierung nun die Realität junger Leute und vieler Erwachsener zur Kenntnis nehme. „Ich glaube, dass wir jetzt mit diesem vorsichtigen Schritt, den wir gehen, genau das Richtige tun“, sagte Scholz. „Aber wenn mich jemand fragt, soll ich oder soll ich nicht, würde ich immer sagen: nö.“

Bilder und Videos, bei denen wir uns fragen, ob Scholz nicht doch schon einmal Gras geraucht hat

Unternehmen bereiten sich schon länger auf eine Cannabis-Legalisierung vor. Unser Bundeskanzler will trotzdem privat nichts von der Droge wissen. Obwohl man sich natürlich fragen kann, warum er immer den gleichen, entspannten Eindruck macht? (Scherz). Auch in anderen Momenten wirkte Scholz irgendwie nicht ganz so nüchtern:

1. Als er bei der Pressekonferenz ein merkwürdiges Pfeifen hörte und nicht mehr aufhören konnte zu lachen:

2. Als seine Festplatte zu hängen schien und er nur noch von „Bürgern und Bürgern“ sprach:

3. Als er bei einem Wahlkampfauftritt der SPD in Bayern erklärte, warum rechte Populisten immer so viel schlechte Laune hätten:

Scholz bei einem Wahlkampfauftritt der SPD am 18. August © IMAGO/Rolf Poss

4. Als er etwas verpeilter als sonst in die Kamera schaute:

5. Als er bei einer Pressekonferenz die Fotografen einschläferte, bis sie mit der Kameraeinstellung experimentierten:

