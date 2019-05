8-jähriges Mädchen trifft Mann auf Weg zur Schule - Hose sofort offen

Weiter so?

Bevor noch mehr alter Wein vom vergangenen Wochenende in neue Schläuche verpackt und verschüttet wird, hier noch der Hinweis auf eine aktuellere Tat, die sich in der Metropolregion Oldenburg-Bremen an diesem Wochenende ereignete.

Denn auch an diesem Wochenende gab es einen Messerangriff in der Bremer Neustadt auf einen betrunkenen Mann in der Langemarckstraße, die an der Hochschule Bremen vorbeiführt, die wiederum von einem PKK-Unterstützer gegründet und 25 Jahre geleitet worden ist. Dort fanden Polizisten auch schon eine Schusswaffe an der Grundstückshecke, die das Hochschulgelände von der Große-Johannis-Straße abgrenzt und vor der polizeibekannte Personen aus der Junkie- und Trinkerscene täglich herumlümmeln.