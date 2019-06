Dreiste Gaffer bei Lkw-Unfall - Polizei flippt komplett aus

Liebe Online-Redaktion,

dass in so einer Situation einem der Rettungskräfte der Kragen platzt, ist wohl durchaus nachvollziehbar. Aber spart Euch bitte solche abwertenden reißerischen Headlines wie "Polizei dreht durch!" Durchdrehen ist was anderes, als Leute, die Rettungsarbeiten behindern, zu Recht mal anzuraunzen!

Von einem Redakteur erwarte ich ein bisschen mehr Gefühl beim Umgang mit der deutschen Sprache.

So eine Überschrift im Kontext mit dem tatsächlichen Vorfall ist ein No Go!

Sorry...!