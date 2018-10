Schock nach "harmlosen" Auffahr-Unfall mit VW Caddy: Seat Arosa geht plötzlich in Flammen auf

Es sah zunächst nach einem recht "harmlosen" Unfall aus, als ein Seat Arosa am Mittwoch, 10. Oktober, gegen 21.15 Uhr auf einen Vw Caddy auffuhr.

A29/ Oldenburg - Wie nordbuzz.de* berichtet, war es eigentlich ein recht "harmloser" Auffahr-Unfall, der sich am Mittwochabend auf der A29 zwischen den Anschlussstellen Wardenburg und Großenkneten in Fahrtrichtung Ahlhorner Heide ereignete. Was im Anschluss geschah, stellt alle Beteiligten vor ein Rätsel.

Unachtsame Fahrerin: Seat Arosa fährt auf der A29 bei Oldenburg auf VW Caddy auf

+ Der Unfall ereignete sich auf der A29 zwischen den Anschlussstellen Wardenburg und Großenkneten in Fahrtrichtung Ahlhorner Heide © Screenshot Google Maps

Laut Polizei, fuhr der 50 Jahre alte Fahrer des VW Caddy mit einer Geschwindigkeit von 90 bis 100 km/h auf dem Hauptfahrstreifen der A29 in Richtung Ahlhorner Heide. Die hinter ihm fahrende 22 Jahre alte Seat Arosa-Fahrerin aus Oldenburg fuhr aus Unachtsamkeit auf den vor ihr fahrenden Volkswagen Caddy auf.

Seat Arosa fährt auf der A29 bei Oldenburg auf VW Caddy auf und landet auf dem Dach

+ Der Seat Arosa brannte komplett aus © Nonstopnews Durch den Aufprall auf den VW Caddy, kam der Seat Arosa nach rechts von der Fahrbahn der A29 ab. Schlussendlich blieb der Kleinwagen auf dem Dach im Seitenraum liegen. Die Fahrerin des Seat Arosa konnte das Fahrzeug jedoch aus eigener Kraft verlassen. Gerade noch rechtzeitig konnte sich die 22 Jahre alte Fahrerin aus dem Seat Arosa befreien, denn aus heiterem Himmel brach im Motorraum Feuer aus.

Seat Arosa fährt auf der A29 bei Oldenburg auf VW Caddy - plötzlich steht der Kleinwagen in Flammen

Wie

Nonstopnews

berichtet, konnte die alarmierte Feuerwehr Wardenburg ein komplettes Ausbrennen des Fahrzeugs nicht verhindern. Die Fahrerin des Seat Arosa erlitt einen Schock und musste kurzzeitig vom Rettungsdienst behandelt werden. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar.

Die A29 musste für die Einsatzdauer auf dem Abschnitt voll gesperrt werden.

