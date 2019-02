Stromausfall beim Essen - Vater sieht im Obergeschoss nach und macht schockierenden Fund

Bei Oldenburg in Niedersachsen saß eine Familie beim Essen, als plötzlich der Strom im Haus ausfiel. Der Vater machte dann eine schockierende Entdeckung im Obergeschoss.

Einer Familie fällt beim Essen plötzlich der Strom aus

Der Vater sieht im Obergeschoss nach

Der Mann entdeckt ein Feuer im Haus

Oldenburg - Wie nordbuzz.de* berichtet, saß eine vierköpfige Familie am Mittwoch, 9. Januar, gegen 19 Uhr gerade gemeinsam beim Abendessen, als plötzlich der Strom im Haus ausfiel. Daraufhin machte sich der Vater auf den Weg ins Obergeschoss, um dort der Sache auf den Grund zu gehen. Was der Mann dann sah, war wirklich schrecklich - und das Unglück nahm sofort seinen Lauf. Wie auch bei einem Unfall in Edewecht bei Oldenburg, als ein Audi-Fahrer blind seinem Navi vertraute, wie nordbuzz.de berichtet.

Mehr aus Oldenburg: Autofahrer kann bei Oldenburg nicht mehr ausweichen - Kohltour endet im Drama

Oldenburg: Familie sitzt beim Essen - Vater entdeckt Feuer im Haus

Was der Familienvater erblickte, war erschreckend: Das Obergeschoss des Hauses in Oldenburg stand lichterloh in Flammen. Nach Angaben von Nonstopnews war es zu diesem Zeitpunkt für eigene Löschversuche bereits zu spät. Die Eltern und die vier und 16 Jahre alten Kinder konnten sich nur noch ins Freie retten und die Feuerwehr alarmieren.

Mehr aus Oldenburg: Fahrübungen in einem neuen Range Rover sind nach hinten losgegangen. Ein Ehepaar durchbrach in Emden bei Oldenburg eine Kirchenmauer und landete im Altarraum - mögliche Einsturzgefahr inklusive, wie nordbuzz.de* berichtet.

Feuer im Dachstuhl bei Oldenburg: Haus brennt nach Stromausfall

Als die ersten Kräfte vor Ort eintrafen, schlugen bereits Flammen aus dem Dachstuhl. Das gesamte Obergeschoss des Hauses war nicht mehr zu retten und brannte mit allen Zimmern komplett aus.

+ Das Haus der Familie ist derzeit nicht mehr bewohnbar © Nonstopnews

Da das gesamte Untergeschoss durch das Löschwasser schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist das Haus für die Familie derzeit nicht bewohnbar.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf eine hohe sechsstellige Zahl. Zur Brandursache hat die Kriminalpolizei inzwischen ihre Ermittlungen aufgenommen.

Zoll öffnet bei Oldenburg Kofferraum von Auto - Was Beamte sehen, verschlägt ihnen die Sprache

Mehr Nachrichten aus Niedersachsen und Bremen

Ein erschreckendes Ergebnis brachte die Verkehrskontrolle eines 46-Jährigen in seinem Ford Focus. Der Mann war betrunken, auf dem Beifahrersitz machte die Polizei eine schockierende Entdeckung.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.