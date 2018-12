Sieben Täter reißen Opfer von Fahrrad und prügeln auf es ein - dann kommt unbekannte Frau hinzu

Bei einem brutalen Raub haben sieben Unbekannte einen 24-Jährigen von seinem Fahrrad gerissen und massiv auf ihn eingeschlagen. Sie erbeuteten 180 Euro, dann kam eine unbekannte Frau hinzu.

Oldenburg - Zu einem brutalen Raub ist es am Freitagabend in Oldenburg gekommen. Sieben unbekannte Täter rissen einen 24-Jährigen von seinem Fahrrad, schlugen massiv auf ihn ein und erbeuteten 180 Euro. Schließlich kam eine Frau hinzu und schrie die Täter an, die daraufhin unerkannt flüchteten. Nun werden Zeugen gesucht, wie nordbuzz.de* berichtet.

Perfide Tat in Oldenburg: Sieben Unbekannte reißen Opfer von Rad und prügeln auf es ein

Der perfide Raub ereignete sich nach Polizeiangaben am Freitag, zwischen 21 Uhr und 22 Uhr auf der Alexanderstraße in Höhe des Bahnüberganges / Feldstraße in Oldenburg. Sieben bislang unbekannte Täter rissen dabei einen 24-jährigen Mann vom Fahrrad. Sie schlugen massiv auf das Opfer ein und entwendeten 180 Euro Bargeld.

Unbekannte Frau rettet Opfer in Oldenburg: Polizei sucht Zeugen

Erst als eine ebenso unbekannte Verkehrsteilnehmerin anhielt und die Täter anschrie, ließen die Täter von ihrem Opfer ab und flüchteten. Von den unbekannten Tätern fehlt bislang jede Spur. Weitere Angaben zum Vorfall und sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Oldenburg unter 0441/7904115 entgegen.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Weitere Meldungen

Ein Geldbote eines von Pizza-Lieferdienstes wurde in Hamburg überfallen - nun Polizei sucht einen unbekannten "Maler".

Beim Großbrand in einem Puten-Mastbetrieb verendeten tausende Tiere qualvoll.

Zwei Männer vereinbaren ein Date mit einer "16-Jähriger" - erst am Treffpunkt sehen sie, wer es ist.

Mann mit 3,34 Promille leugnet Brand gegenüber Polizei - und entgeht einer Katastrophe nur knapp.

Kiffer verursacht Feuer mit Joint - dann entdeckt die Polizei eine professionelle Hanf-Plantage.

Wie im Krimi: Mit europäischem Haftbefehl gesuchter Kokain-Lieferant in Hamburg verhaftet.

Schutzmänner als Schutzengel: Polizisten greifen nach Weihnachtsfeier orientierungslosen Rentner auf.

Bremse und Gas verwechselt: Einpark-Manöver endet für VW Golf in Bushaltestelle.

Einbrecher von Hunden überrascht und in die Flucht geschlagen - Hund entwischt durch offene Tür.

Rollerfahrer auf Drogen legt sich mit Polizei an und versucht zu fliehen - damit begeht er einen großen Fehler.