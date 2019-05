Spritztour endet im Baum-Drama! Teenager (17, 18) verunglücken bei Unfall

BMW, Seat und VW fahren -für Fahranfänger keine Gute Idee.

Der Automobilschrott bleibt in Niedersachsen und Bayern, wo er herkommt.

Im Merkur war zu lesen, dass ein junger Fahranfänger aus Bayern, mit seinem BMW unter einen Sattelschlepper geraten ist. Auch er verunglückte standesgemäß in seinem und dem Herkunftsland seines Automobiles damit, schädigte jedoch leider nicht nur sich selbst, sondern auch noch Dritte.

Wie im Merkur auch zu lesen ist, ereigneten sich neben dem Unfall mit einem Seat, noch zwei tödlich verlaufende Unfälle in Niedersachsen, dem Bundesland, in dem VW und Seat ihren mütterlichen Stammsitz haben. Zum Glück ist keines der drei verunglückten Fahrzeuge aus Niedersachsen mit einem anderen zusammengestoßen, so dass ausschließlich die jungen Wilden selbst zum Teil tödlich verunglückten. In einem Falle, dem des verunglückten VW-Touran, waren - so vermutet die Polizei - sogar Alkohol und überhöhte Geschwindigkeit die Ursachen für den Unfall, der in jedem der drei Fälle aus dem Land, das an seinen Landesgrenzen auf der Autobahn mit Schildern damit für sich wirbt, immer eine Gute Idee parat zu haben, an einem Baumstamm endete.

An dieser Aussage der niedersächsischen Landesregierung ist nicht erst seit dem Dieselskandal nichts mehr glaubhaft, wie Bremer wissen, und die Schilder sind aber noch immer nicht abgeschraubt. Einer der Unfallbeteiligten wurde sogar noch in die Medizinische Hochschule Hannover gebracht. Dort setzte man eine an- und für sich gute Idee ebenfalls stümperhaft um. Ein Laborkomplex wurde auf dem Klinikgelände neu gebaut für 30 Mio. Euro. Als er fertig gestellt war, kam einem Menschen die Idee zu testen, wie es im Notfall, beispielsweise bei einem Stromausfall, um die Funktionalität des neuen Gebäudes bestellt ist. Das brauchte er gar nicht mehr. Er hatte festgestellt, dass die Versorgung mit entsprechenden Aggregaten schlichtweg vergessen worden ist.