Tupper-Party wird zur Gift-Falle - Gäste im Krankenhaus

Oldenburg - Wie nordbuzz.de* berichtet, klagten die 15 Teilnehmerinnen einer sogenannten Tupper-Party am Donnerstag, 22. November, in Apen bei Oldenburg nach einiger Zeit über Kopfschmerzen und Übelkeit. Dann mussten plötzlich Feuerwehr und Rettungsdienst anrücken.

+ Feuerwehr und Rettungsdienst mussten anrücken © Nonstopnews

Bei der in einer Garage stattfindenden Tupper-Party in Apen bei Oldenburg sollte ein Gas-Heizpilz für die nötige Wärme sorgen. Die Gastgeberin hatte jedoch nicht bedacht, dass die mit Gas betriebenen Wärmequellen nicht in geschlossenen Räumen eingesetzt werden dürfen.