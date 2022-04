Kann ich mich nach der Genesung direkt wieder mit Corona infizieren?

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Wer von Corona genesen ist, gilt eine Zeit lang als immun. Doch wie schnell nach der Genesung kann man sich erneut infizieren?

München - Das Coronavirus breitet sich nach wie vor rasant aus. Zum Start ins Wochenende meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) 200.000 Neuansteckungen. Dennoch fallen in Bayern am 03. April die meisten Corona-Regeln. Obwohl es einige Möglichkeiten gibt, wie Sie sich auch dann noch vor dem Virus schützen können, dürfte die Zeit nach dem “Freedom Day” zu etlichen Infektionen führen. Wer sich bereits infiziert hat, gilt nach der Genesung einige Zeit lang als immun und soll sich erstmal nicht mehr anstecken können. Doch stimmt das wirklich? Und wie lange nach der Genesung steigt die Ansteckungsgefahr tatsächlich wieder?

Corona-Reinfektion: Immunität hält nur wenige Monate

Selbstverständlich können Einzelfälle variieren, es gibt jedoch ein paar durchschnittliche Angaben, nach denen man sich als frisch Genesener richten kann. Laut einer US-amerikanischen Studie beträgt das Ansteckungsrisiko nach der ursprünglichen Infektion nur rund 5 Prozent, soll innerhalb der folgenden 17 Monate jedoch auf bis zu 50 Prozent ansteigen.

Außerdem soll der Schutz nach einer Infektion mit Covid-19 im Vergleich zu anderen Coronavirustypen wie 229E oder OC43, die nur leichte Erkältungssymptome auslösen, weitaus schwächer sein. Vor allem bei umgeimpften Personen soll es schon innerhalb weniger Monate zu einer erneuten Erkrankung mit dem Virus kommen können. Denn laut der Forscher, die an der Studie mitgewirkt haben, hält Immunität üblicherweise nicht lange an. Um als Genesener den optimalen Schutz zu haben, wird die Corona-Impfung dringend empfohlen, die eine Reinfektion nur halb so wahrscheinlich machen soll wie bei Patienten ohne Impfschutz.

Wer frisch genesen ist, soll angeblich eine Zeit lang immun gegenüber einer Corona-Infektion sein. Doch dieser Schutz soll wesentlich schneller wieder vorbei sein, als man denkt. © dpa/Sebastian Gollnow

Corona-Reinfektion: Hohes Wiederansteckungsrisiko bei ungeimpften Genesenen

Wie die Ergebnisse der amerikanischen Studie bestätigen, besteht ein deutlicher Unterschied zwischen geimpften und ungeimpften Personen, wenn es um eine mögliche Reinfektion geht. Wie die Gesellschaft für Virologie mitteilt, sollen bei Umgeimpften nach einer Genesung von einer anderen Corona-Variante nur minimale Antikörper gegenüber Omikron bestehen. Ist eine Person sowohl genesen als auch geimpft oder geboostert, soll man davon ausgehen können, dass ein relativ hoher Anteil an Antikörpern - und damit ein deutlich besserer Schutz - vorliegt.

Corona-Reinfektion: Zahl der Antigenkontakte entscheidend

Wie die Gesellschaft für Virologie weiter informiert, soll die Forschung mit dem Virus zudem ergeben haben, dass vor allem die Zahl der Antigenkontakte, also Kontakte mit dem Virus durch eine Impfung oder eine Erkrankung, beim Schutz gegen eine Reinfektion entscheidend sind. Falls es bei einer Person zu drei Antigenkontakten mit mehrwöchigem Abstand kam, beispielsweise durch eine dreifache Impfung oder eine doppelte Impfung und eine Genesung, sollen sich Antikörper bilden, die auch gegen die Omikron-Variante effektiv sein können.

Corona-Reinfektion: Schwache Immunität bei schwachem Krankheitsverlauf

Neben dem Impfstatus ist auch der Krankheitsverlauf ausschlaggebend über den Schutz vor Reinfektion. Wie der Virologe Yaneer Bar-Yam auf Twitter informiert, soll bei den oft milden Verläufen der Omikron-Variante ein wesentlich schlechterer Schutz vor einer erneuten Ansteckung bestehen als bei der gefährlicheren Delta-Variante. Sofern kein schwerer Krankheitsverlauf vorliegt, der selbst auch nur wenige Monate Sicherheit mit sich bringt, sollten Patienten demnach nicht damit rechnen, nach der Genesung effektiv vor einer Reinfektion geschützt zu sein.

Die Annahme, dass man als frisch Genesener einen treffsicheren Schutz gegenüber Corona hat, scheint also leider falsch zu sein. Ohne einen definitiven Zeitraum ist es wohl am sichersten, sich auch kurze Zeit nach einer Infektion weiterhin zu schützen. Egal ob Maske tragen in überfüllten Innenräumen oder Abstand halten, es gibt viele Möglichkeiten, wie man sich schützen kann. Gesund werden, das ist das Wichtigste, und dann gilt vor allem eins: Gesund bleiben. (le)