Das „Shanghai-Phänomen“: Großteil der Menschen symptomfrei, dennoch harter Lockdown

Von: Magdalena von Zumbusch

Wegen einer heftigen Corona-Welle sind in China mehrere Städte teilweise oder vollständig abgeriegelt, darunter auch die Wirtschaftsmetropole Shanghai. © Yang Youzong/Xinhua/AP/dpa

Shanghai befindet sich weiter im Ausnahmezustand: Die Omikron-Variante hat die Stadt im Griff, die Zahlen der Erkrankten sind auf über 3000 am Tag gestiegen. Doch Todesfälle gibt es bislang kaum.

Shanghai - Auch ohne Symptome kann ein mit Corona Infizierter das Virus weitergeben. Davor fürchten sich derzeit die Gesundheitsbehörden in Shanghai. Die Stadt befindet sich im harten Lockdown. Dennoch liegen die Neuinfektionen stabil bei über 20.000 am Tag. Gleichzeitig ist die Mehrheit der Omikron-Fälle symptomfrei, auch wenn die Zahl der Erkrankten inzwischen deutlich gestiegen ist. Am Dienstag meldeten die Behörden mehr als 3.000 Menschen mit Symptomen. Gestorben aber sind bisher erst sieben Menschen höheren Alters.

Seit März schießen die Corona-Zahlen in ganz China nach oben. Mit der Omikron-Variante BA.2 muss das Land momentan ein erneutes Corona-Hoch durchstehen. In Shanghai, dem Wirtschaftszentrum des Landes, und anderen Großsstädten herrschen Ausgangssperren. Die ostchinesische Hafenmetropole steht im Zentrum des größten Corona-Ausbruchs in China seit Beginn der Pandemie vor gut zwei Jahren. Seit Ende März herrscht in Shanghai ein harter Lockdown. Die meisten der 26 Millionen Einwohner dürfen ihre Wohnungen nicht verlassen.

Corona-Zahlen in China auf dem Höchststand seit Beginn der Pandemie

Die Gesundheitskommission in Peking meldete am Dienstag (19. April) wieder etwas mehr als 21.000 neue Ansteckungen für China, davon die überwältigende Mehrheit in Shanghai und asymptomatisch. Während der aktuellen Omikron-Welle in China seit März seien etwa 70 Prozent der gemeldeten Fälle asymptomatisch, so die South China Morning Post. Und laut dem Bericht stammen mehr als 90 Prozent der asymptomatischen Infektionen in China aus Shanghai. Anders als andere Länder trennt China die Fallzahlen in Menschen mit und ohne Symptome der Covid-19-Erkrankung.

Hohe Zahl der asymptomatischen Corona-Fälle: Experte aus China nennt Ursachen

Warum gibt es so viele asymptomatische Fälle in Shanghai? Fu Chen, Direktor des Shanghai Center for Disease Prevention and Control, nannte laut Focus eine Reihe von Faktoren, insbesondere die Immunität der Menschen, die Impfrate, die Merkmale des Virus und die Tatsache, dass Fälle aufgrund von Massentests frühzeitig erkannt werden.

22 Millionen der 25 Millionen Einwohner Shanghais seien vollständig geimpft, und die Hälfte habe ihre Auffrischungsimpfungen erhalten, so Fu. Die meisten positiv Getesteten seien vollständig geimpft. Die Impfungen können vor allem schwere Verläufe verhindern, aber auch Symptome mildern oder verhindern, dass überhaupt welche auftreten.

Die chinesischen Gesundheitsbehörden haben dem Bericht der South China Morning Post zufolge gemeldet, dass 95 Prozent der Fälle entweder keine oder sehr leichte Symptome hätten. Das passt zu den Erkenntnissen der Corona-Forschung, dass Omikron im Schnitt mildere Verläufe verursacht als andere Varianten des Virus.

Zudem spielt eine wichtige Rolle, dass die in Shanghai angeordneten Massentestungen die asymptomatischen Infektionen zu einem sehr großen Anteil aufdecken. Das ist wichtig, denn die aktuelle Omikron-Welle in China ist ernst zu nehmen: Auch die Zahl der symptomatischen Fälle hat mit dem Voranschreiten der Welle bereits zu steigen begonnen.

Omikron stellt Null-Covid-Strategie Chinas auf die Probe: Das Land will seinen Kurs aber nicht ändern

Wer infiziert ist, muss in China - auch symptomfrei - in eines der Quarantäne-Lager, die für Zehntausende provisorisch aufgebaut wurden. China verfolgt eine strenge Null-Covid-Strategie, die mit der Ankunft von Omikron BA.2 auf eine schwere Probe gestellt wird. Ist ein Strategiewechsel Chinas nötig?

Gesundheitsminister Ma Xiaowei findet: Nein. Er mahnte das Land, an der Null-Covid-Stategie festzuhalten und schloss Lockerungen ausdrücklich aus. In einem Aufsatz in einem Journal der Parteihochschule wandte sich der Minister gegen die „irrige“ Vorstellung, mit dem Virus leben zu können. Größere Ausbrüche müssten verhindert und die schwer errungenen Erfolge der Pandemie-Bekämpfung gesichert werden. (dpa)