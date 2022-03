Hilfe, ich habe Omikron! Arzt gibt Tipps, was Erkrankte tun können – und erklärt Warnzeichen

Von: Jennifer Battaglia

Gerade infizieren sich so viele Menschen wie nie zuvor mit dem Coronavirus. Was Erkrankte tun können und auf welche Warnsignale geachtet werden muss, erklärt ein Mediziner.

München - Eine Rekord-Inzidenz jagt derzeit die nächste. Die Fallzahlen hinsichtlich der mit dem Coronavirus Infizierten waren nie höher als in diesen Tagen und Wochen. Die Omikron-Variante breitet sich rasant aus.

Während die Anzahl der positiv Getesteten im Februar 2022 erst noch rückläufig war, nahm sie nur kurze Zeit später wieder deutlich zu. Seitdem gibt es ständig höhere Fallzahlen. Laut Virologe Hendrik Streeck ist eine solche „Doppelspitze“ an Infektionszahlen aber nicht ungewöhnlich, sondern war für diese Jahreszeit zu erwarten.

Coronavirus: Zahl der Neuinfektionen so hoch wie nie

Am Dienstag (22. März) wurden dem Robert-Koch-Institut (RKI) 220.080 Neuinfektionen gemeldet - das sind rund 20.000 mehr als noch am Dienstag vergangener Woche. Mit hohen Fallzahlen steigt auch die Wahrscheinlichkeit, sich mit dem Virus zu infizieren. Wie man sich als Erkrankter richtig verhält und was man gegen seine Beschwerden tun kann, erklärt ein Mediziner auf Nachfrage von Merkur.de.

Selbst-, Schnell- oder PCR-Test Wer den Verdacht hat, sich angesteckt zu haben, macht am besten einen Selbst- oder Schnelltest. Fällt einer der beiden positiv aus, hat man Anspruch auf einen kostenlosen PCR-Test. Diesen gibt es in vielen Schnelltestzentren oder auch beim Hausarzt. Der Allgemeinmediziner hat in der Regel auch die Möglichkeit, PCR-Tests ohne vorherigen positiven Selbst- oder Schnelltest in Auftrag zu geben.

Zwar läuft eine Erkrankung mit der Omikron-Variante in der Regel milder ab, als das noch beim Wildtypus oder der Delta-Variante der Fall war. Dennoch sagt Peter Lidzba, Internist aus Penzberg und Versorgungsarzt im Landkreis Weilheim-Schongau: „Omikron ist deutlich mehr als ein banaler Erkältungsschnupfen.“ Zu den Symptomen können Kopfschmerzen, Halskratzen, Fieber, Schnupfen, Husten, Müdigkeit und Abgeschlagenheit sowie Appetitlosigkeit und auch Nachtschweiß zählen. Auch Bauchschmerzen oder Übelkeit sind möglich.

Coronavirus: Bei Omikron helfen klassische Erkältungsmittel

Gegen Erkältungssymptome helfen laut Lidzba klassische Mittel wie beispielsweise Paracetamol, Lutschtabletten oder Nasenspray. „Wir sehen bei vielen Erkrankten, dass sie nur wenige Tage Fieber zeigen, dafür aber anfangs starke Kopfschmerzen haben.“ Dagegen können nach Worten des Arztes Ibuprofen oder Novalgin helfen.

Auch die Einnahme von Vitamin C, Vitamin D oder Zink lindern die allgemeinen Beschwerden. Sollten die Symptome aber über mehrere Tage anhalten und sich verschlechtern, muss Rücksprache mit einem Arzt gehalten werden. Beim Auftreten von Atemnot, Kurzatmigkeit und erhöhter Herzfrequenz ist sofort ein Arzt zu verständigen. Diese Symptome gelten als Warnzeichen für einen schweren Verlauf. Menschen, die einer Risikogruppe angehören, sollten bei einem positiven Testergebnis grundsätzlich in Kontakt mit einem Arzt treten.

Corona: Körperliche Schonung nach Infektion wichtig

Eine Infektion mit dem Coronavirus ist nicht immer innerhalb weniger Tage ausgestanden. „Es kann zwei Wochen oder länger dauern, bis das Virus aus dem Körper verschwunden ist“, so Lidzba. Manche Patienten brauchen auch danach noch mehrere Wochen Schonung. „Wichtig ist es, alles für die körperliche Regeneration zu tun.“ Wer sich noch nicht fit fühlt, sollte unter keinen Umständen Sport treiben. „Jüngere Menschen sind bewegungsaktiv und glauben, sie könnten die Beschwerden durch Sport wegtrainieren - das Gegenteil ist der Fall“, sagt der Arzt. Das Risiko für Long Covid nehme dadurch zu.

Manche Patienten entwickeln im Laufe der Erkrankung auch einen starken Reizhusten. „Dann kann es sinnvoll sein, für zwei bis vier Wochen ein Asthma-Spray zu geben“, so Lidzba. Bei weiter anhaltenden Symptomen ist der Hausarzt zu kontaktieren, der – falls notwendig – die Patienten auch an einen Facharzt überweist.

Grundsätzlich sollte das Coronavirus nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Lidzba vergleicht es mit einem Computervirus: „Das Virus infiziert unser Netzwerk, und manchmal kriegt man es ohne fachkompetente Fremdhilfe nicht wieder los.“

Das können Sie tun, falls Sie erkranken:

Gegen allgemeine Erkältungssymptome helfen typische Erkältungsmittel wie Paracetamol, Lutschtabletten oder Nasenspray.

Bei anhaltenden Kopfschmerzen können Ibuprofen oder Novalgin Linderung schaffen.

Vitamin C stärkt das Immunsystem – entweder in Form von Nahrungsergänzungsmitteln oder als frisch gepresster Orangen- oder Zitronensaft.

Ebenso können Vitamin D oder Zink helfen.

Für eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr sollte gesorgt werden (1,5 bis 2 Liter Wasser pro Tag).

Körperliche Schonung ist angesagt! Geben Sie Ihrem Körper Zeit, sich zu regenerieren.

Sport sollte erst dann wieder betrieben werden, wenn man sich wieder richtig fit fühlt.

Wer sich körperlich immer schlechter fühlt, sollte unbedingt Rücksprache mit einem Arzt halten – auch Wochen nach einer Infektion.

Bei anhaltendem Reizhusten kann ein Asthmaspray Abhilfe schaffen.

Corona: Präsident der Gesellschaft für Allgemeinmedizin gibt ähnliche Tipps

Ganz ähnliche Ratschläge gab kürzlich der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM) Prof. Dr. Martin Scherer. In einem Interview mit Focus erklärte er kürzlich, dass leichte Symptome in der Regel nicht behandelt werden müssten. Nur bei einem ausgeprägten Krankheitsgefühl muss der Arzt verständigt werden.