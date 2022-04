Warten auf den Omikron-Impfstoff? Immunologe rät davon ab – „Hat eben nicht besser funktioniert“

Von: Anna Lorenz

Seit nun mehr zwei Jahren herrscht die Pandemie, die Impfkampagne läuft immer noch. Im Interview erklärt Immunologe Prof. Dr. Andreas Radbruch, inwieweit Corona so wirklich besiegt werden kann.

Berlin – Zu Beginn der Pandemie war er laut, der Ruf nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus. Biontech, Johnson&Johnson, Moderna und Co. lieferten in Rekordzeit – mittlerweile sind Millionen Menschen hierzulande teilweise bereits mehrmals geimpft. Von Anfang an war klar, dass ein Vakzin, sei es eines mit RNA-Technologie, oder aber der mittlerweile zugelassene Proteinimpfstoff von Novavax, zwar das Infektionsrisiko vermindern und im Falle einer Ansteckung die Krankheit milder verlaufen lassen würde, doch Immunität konnte nicht garantiert werden. Obgleich eine allgemeine Impfpflicht in Deutschland nun vorerst vom Tisch ist, stellt sich vielen nun die Frage: Wie soll es mit dem Impfen weitergehen?

Corona-Impfung: Wie wirksam ist der Schutz aus der Spritze?

Während Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach für eine Auffrischungsimpfung wirbt und auch die STIKO bestimmten Risikogruppen die vierte Spritze empfiehlt, belegen, wie t-online.de berichtet, nun Studien der israelischen Gesundheitsbehörden, dass auch ein zweiter Booster nicht lange vorhält. Bereits nach vier Wochen würde das Risiko einer Ansteckung mit dem gegenwärtig grassierenden Subtyp Omikron wieder ansteigen. Insofern stellt sich die Frage, ob eine halb- oder gar vierteljährliche Auffrischungsimpfung nun zum neuen modus operandi im Angesicht der Pandemie werden wird.

Corona: Immunologe hält Impfung für sinnvoll — aber nicht pandemiebeendend

Im Interview mit t-online.de äußerte der Immunologe Prof. Dr. Andreas Radbruch, Wissenschaftlicher Direktor des Deutschen Rheuma-Forschungszentrums Berlin (DRFZ), nun seine Einschätzung hinsichtlich der Impffrage. Beratend im Gesundheitsausschuss des Bundestags tätig, vertritt der Mediziner die Ansicht, dass durchaus unterschieden werden müsse, in wessen Arm die Spritze gelangt.

Prof. Dr. Andreas Radbruch, Wissenschaftlicher Direktor des Deutschen Rheuma-Forschungszentrums Berlin (DRFZ). (Archivbild) © Thomas Lebie/imago

Während das Immunsystem „bei der ganz großen Mehrheit der Bevölkerung“ ausgereizt wäre, sei es für „eine sehr kleine Minderheit sinnvoll“, sich gemäß der Empfehlungen der STIKO eine weitere Auffrischung geben zu lassen. „Wir sind auf dem guten Weg zu ‚persönlichen‘ Impfempfehlungen, was ich sehr begrüße“, so Radbruch. Auf den, von Moderna avisierten, Impfstoff, der besonders gut gegen Omikron schützen soll, würde der Immunologe aber nicht warten. „Der an Omikron angepasste Impfstoff von Moderna hat in ersten Versuchen an Affen genau so gut funktioniert wie das Original, aber eben nicht besser.“ Ein Vorteil sei von dem neuen Vakzin also nicht zu erwarten. Generell sei die Frage, ob man zur vierten Impfdosis greift, eine „individuelle Entscheidung“.

Dass die Corona-Pandemie im Zuge der Omikronvariante ein Ende findet, hält Radbruch darüber hinaus aber nicht für wahrscheinlich. „Corona wird jetzt endemisch“, so der Wissenschaftliche Direktor des DRFZ. „Das heißt nicht, dass alles gut wird, aber es bietet uns eine Chance, damit zu leben.“ Den momentanen Schutzstandard für über 60-Jährige, die mindestens dreimal geimpft sind, bewertet Radbruch als „sehr gut“, auch hinsichtlich neuer Varianten sei von einer „breiten Immunität“ auszugehen. „Und falls eine neue Variante diesen breiten Schutz doch durchbricht, können wir heute sehr schnell neue Impfstoffe herstellen, die uns auch gegen solche Varianten schützen“, so der Immunologe. (askl)