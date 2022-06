Neuer Omikron-Impfstoff: Moderna meldet positive Studien-Ergebnisse - „Wir sind begeistert“

Von: Theresa Kuchler

Moderna arbeitet an einem neuen Corona-Impfstoff, der auch vor der Omikron-Variante schützen soll. Von ersten Studienergebnissen zeigen sich die Entwickler begeistert.

München – Trotz sommerlicher Temperaturen klettern die Corona-Neuinfektionen im Moment wieder nach oben. Zwar liegt die Ansteckungsrate in Deutschland bei einer aktuellen Sieben-Tages-Inzidenz von 472,4 (Stand: 15. Juni) noch weit hinter den Zahlen des Frühjahrs 2022. Trotzdem sieht Gesundheitsminister Karl Lauterbach die Republik bereits mitten in einer Sommerwelle.

Und es ist absehbar, dass das Infektionsgeschehen bis zum Herbst noch weiter Fahrt aufnimmt. Vor allem wegen neuer Varianten des Corona-Virus wie dem Omikron-Subtyp BA.5. Die Mutation ist seit geraumer Zeit auf dem Vormarsch in Europa. Was bei der Eindämmung hilft, ist eine immunisierte Bevölkerung. Der US-Konzern Moderna arbeitet derzeit an einem Kombi-Impfstoff, der sich auch speziell gegen die neue Omikron-Variante richtet.

„Wir sind begeistert“: Moderna meldet positive Studien-Ergebnisse zu neuem Omikron-Impfstoff

Wie das neue Vakzin wirkt, hat das Unternehmen in einer Studie untersucht. Die Ergebnisse fallen wohl recht positiv aus: „Wir sind begeistert“, erklärte Moderna-Chef Stéphane Bancel. Er rechne damit, dass der neue Kombi-Impfstoff von Moderna schon bald gefragt sein könnte. Wenn es um einen Antrag auf Zulassung für eine Corona-Boosterimpfung für den kommenden Herbst geht. „Wir wollen bereits im August für die Auslieferung bereit sein“, kündigte Bancel in einem Gespräch mit Investoren an.

Der Hersteller Moderna entwickelt im Moment einen Impfstoff gegen die Omikron-Variante des Corona-Virus. © dpa

An der Studie zum neuen Omikon-Vakzin nahmen laut Moderna 814 Erwachsene teil. Alle haben bereits drei Dosen von Modernas ursprünglichem Corona-Impfstoff Spikevax erhalten. Etwa die Hälfte bekam nun eine vierte Spikevax-Dosis. Die zweite Gruppe wurde mit dem neuen sogenannten bivalenten Vakzins gegen beide Varianten geimpft.

Neuer Corona-Impfstoff von Moderna: Antikörper gegen Omikron etwa 75 Prozent höher

Bei den Studienteilnehmern, die den neuen Impfstoff erhielten, sei im Durchschnitt ein etwa 75 Prozent höherer Gehalt an Antikörpern gegen die Omikron-Variante festgestellt worden. Auch ihr Immunschutz gegen die früheren Corona-Varianten sei leicht höher als bei der Vergleichsgruppe gewesen.

Allerdings erzeugt der neue Impfstoff etwas weniger Antikörper gegen die neuen Subtypen von Omikron. Das räumte Moderna ein. Trotzdem sei die Schutzwirkung höher als bei einer Auffrischungsimpfung mit Spikevax. Moderna hat keine Daten dazu, wie lange der neue mRNA-Impfstoff schützt. (kuc/dpa)