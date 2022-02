Stammt Omikron von Mäusen? Verblüffende Erkenntnisse veröffentlicht

Ob eine Mongolische Wüstenrennmaus (Meriones unguiculatus) (Foto) sich mit Corona infiziert hat, ist zunächst noch unklar. © Schauhuber/imago

Bei Omikron ging alles rasend schnell. Die Coronavirus-Variante hat sich auf der ganzen Welt verbreitet. Woher kam die Omikron-Variante? Forscher glauben, das Geheimnis gelüftet zu haben.

München - Schnell war klar – Omikron lässt sich nicht aufhalten. Vor wenigen Wochen erst meldeten Forscher in Südafrika eine neue Coronavirus-Variante namens B.1.1.529 - später Omikron. Es waren wenige Fälle. Die ersten Daten alarmierend. Die entdeckte Variante hat besonders viele Mutationen unter anderem am Spike-Protein. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stufte Omikron (B.1.1.529) als besorgniserregend ein. Omikron breitet sich auf der ganzen Welt aus und ist inzwischen dominant.

Omikron-Rätsel gelöst? Mäuse unter Verdacht

Doch woher stammt die Omikron-Variante? Wieso blieb diese hochansteckende Coronavirus-Variante so lange verborgen? Es gibt verschiedene Thesen zum Ursprung der Mutante. Eine davon ist, dass sich Omikron in Tieren entwickelt haben könnte - und zwar in der Maus. Wissenschaftler aus China glauben, das Omikron-Rätsel gelöst zu haben.

„Unsere Ergebnisse darauf hin, dass der Vorläufer von Omikron von Menschen auf Mäusen übersprang, schnell Mutationen ansammelte, die für die Infektion dieses Wirts förderlich waren, bevor er dann wieder auf Menschen übersprang“, schreibt das Team um Changshui Wei von der Universität der Chinesischen Akademie der Wissenschaften in Peking. Die chinesische Studie ist Ende Dezember 2021 im Fachmagazin Journal of Genetics and Genomics veröffentlicht worden.

Diese Studien-Ergebnisse klingen abenteuerlich. Der Vorläufer der Omikron-Variante könnte durch einen Sprung über die Artenbarriere entstanden sein. Von Mensch zu Maus und dann wieder zum Mensch. Stichwort: Zoonose (siehe Infobox).

Omikron-Mäuse: Das sagt ein Experte über die Studie

Ein Experte hält diese Schlussfolgerung der chinesischen Forscher für plausibel. Professor Cornel Fraefel, Direktor des Instituts für Virologie an der Vetsuisse-Fakultät der Universität Zürich, sagt im SRF: „Der wichtigste Anhaltspunkt der chinesischen Studie ist, dass das Muster dieser Mutationen nicht typisch ist für die Herkunft aus menschlichen Zellen, sondern typisch für die Herkunft aus einer Maus.“

In der Maus habe sich das Coronavirus speziell an das Wirtstier angepasst. Um sich eben besser unter Mäusen – in den Zellen des Wirtstiers – verbreiten zu können. Das würde die relative Häufigkeit bestimmter Punktmutationen in früheren Omikron Sequenzen erklären. Dieser Mechanismus sei sehr von der Spezies abhängig, so Fraefel. Die Mutationen seien seiner Auffassung nach keine Fehler, die bei Kopieren der RNA entstehen würden.

Ursprungsthese zur Entstehung von Omikron - HIV-Patient

Eine viel diskutierte These über den Ursprung der Omikron-Variante war zunächst, ob sich die Corona-Variante in einem Patienten mit unbehandeltem HIV oder einer anderen Form von Immunschwäche entwickelt haben könnte. Das Coronavirus kann sich über längere Zeit im Körper eines Menschen mit geschwächten Immunsystem vermehren und sich immer wieder verändern, ohne dass es gänzlich vom Immunsystem ausgeschaltet wird. „Das ist eine spekulative These und nicht belegt“, sagte Wolfgang Preiser von der Stellenbosch University der Nachrichtenagentur dpa Anfang Dezember. Preiser ist Mitglied des Forschungskonsortiums, das die neue Variante entdeckt hat.

Ein Vorläufer der Omikron-Variante war bereits im Frühjahr 2020 sequenziert worden. Dann hatte sich Omikron über ein Jahr lang im Verborgenen entwickelt, bevor es im November 2021 im Süden Afrikas wiederentdeckt wurde.

Stichwort: Zoonose Eine Zoonose ist eine Infektionskrankheit, die vom Tier auf den Menschen und vom Menschen auf Tiere übertragen werden kann. Die Mehrheit aller Erreger, die beim Menschen eine Krankheit auslösen können, wird vom Tier auf den Menschen übertragen. Auslöser können Viren, Bakterien, Parasiten, Arthropoden, Würmer oder Prionen sein. Die Ansteckung kann durch direkten Kontakt mit Tieren, kontaminierte Lebensmittel oder durch Vektoren wie Zecken und Mücken erfolgen. Beispiele für Zoonosen sind BSE, Pest, Malaria und Toxoplasmose. (Quelle: Deutschen Zentrum für Infektionsforschung (DZIF)

Heikle Suche nach dem Ursprung des Coronavirus

Schon zu Beginn der Corona-Pandemie haben Forscher den Weg und den Ursprung des damals noch neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 verfolgt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stellte im März 2021 ihren Bericht offiziell vor. Viele Fragen blieben damals offen: Von der Fledermaus ist das Coronavirus „wahrscheinlich bis sehr wahrscheinlich“ über ein Zwischenwirtstier auf den Menschen übertragen worden. Um welche Tierart es sich bei dem Zwischenwirt handeln könnte, ließen die WHO-Experten offen. In der Forschungsliteratur stehen unter anderem Mardertiere im Verdacht.

Wildtiere können ein Rückzugsort für Coronaviren sein. Eine Forscherin schlug Alarm, als ein einzelner wilder Nerz in Utah sich mit Corona infizierte. Weißwedelhirsche in mehreren US-Staaten haben sich im Sommer 2021 mit Sars-CoV-2 infiziert. Das Rotwild könnte zu einem neuen Reservoir des Pandemie­-Virus geworden sein. Bei wild lebenden Tieren wurde es bisher nicht nach­gewiesen, schreibt das Portal aerzteblatt.de. Die Nachricht sei überraschend gewesen, zumal das Virus in Blutproben von Tieren aus verschiedenen US-Staaten nachgewiesen wurde. Es sich nicht um einen lokalen Ausbruch handelt.

Das Coronavirus kann vom Mensch auf Tiere übertragen werden. Das Virus wurde bei Löwen und Tigern im Zoo nachgewiesen. Es kann Frettchen, Katzen, Hunde und andere Haustiere infizieren und sich rasch in Nerzfarmen ausbreiten. Dänemark ordnete aus Angst vor Mutationen das Keulen von Millionen Nerzen an.

Neuer Omikron-Subtyp BA.2 setzt sich durch

Inzwischen ist der Subtyp der Omikron-Variante Omikron BA.2 unterwegs. Vieles zu der neuen Untervariante ist noch unklar. Der neue Omikron-Subtyp BA.2 weist offenbar einen weiteren Mix von Eigenschaften auf. Virologin Sandra Ciesek über Übertragbarkeit und Krankheitsschwere. Virologe Christian Drosten sagt über den Subtyp BA.2 - „hat schon ein paar PS mehr“. (ml)