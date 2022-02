Happy End dank Omikron: Bringt die Variante tatsächlich das „Walt-Disney-Szenario“?

Herdenimmunität dank Omikron, ohne viele Hospitalisierungen und Todesfälle: Zu schön, um wahr zu sein? Ein Schweizer Virologe wagt ein Zwischenfazit.

Lugano/Genf (Schweiz) - Der Übergang von der pandemischen in die endemische Phase des Coronavirus ist das am meisten diskutierte Thema der Pandemie, mit dem sich nicht nur Virologen und Virologinnen seit Anfang 2020 auseinandersetzen - sondern auch die viel geplagte Bevölkerung: Wann wird das Coronavirus zu einer leichten Erkrankung, die nicht mehr der Rede wert ist?

Als Ende 2021 Meldungen aus Südafrika nahelegten, dass die Omikron-Variante möglicherweise harmloser sei als die zuvor bekannten Varianten, machte sich vorsichtiger Optimismus bereit. Den wollte der Schweizer Virologe Didier Trono damals nicht teilen. „Das wäre ein Walt-Disney-Szenario“, sagte er damals. Also: Eine schöne Geschichte, ein Happy End - aber zu schön um wahr zu sein.

Von der Coronapandemie zur -endemie: Bringt Omikron das Walt-Disney-Szenario?

Nun beschreibt ein anderer Schweizer Virologe im Boulevardblatt Blick.ch genau dieses Szenario: „Omikron ist weniger pathogen als seine Vorgänger“, sagt Dr. Andreas Cerny, Arzt und politischer Berater in der Schweiz „Omikron dringt weniger tief in die Lunge ein als die Varianten Alpha oder Delta, wir sehen eine vergleichsweise geringe Anzahl Fälle auf Intensivstationen oder generell im Krankenhaus.“

Aus diesem Grund könnten sich die Schweiz - und andere Länder - aktuell so hohe Fallzahlen leisten. Nachdem auch Trono noch zum Jahreswechsel vor steigenden Infektionszahlen, Krankenhauseinweisungen und Todesfällen gewarnt hatte, verbreitet Cerny nun also Hoffnung bei den Leserinnen und Lesern in der Schweiz.

Aber Achtung, trotz Omikron: Virologe will noch keine Corona-Entwarnung geben

Doch auch Cerny möchte sich nicht festlegen. Wird er gefragt, ob das Pandemieende nun definitiv bevorstehe, antwortet er: „Das hoffe ich!“ Für Deutschland wird der Höhepunkt der Omikron-Welle für Ende Februar oder Anfang März prognostiziert. Auch hier soll es aber nicht zu einem Klinikkollaps kommen.

Letztlich kann aber auch Cerny nicht sagen, ob das Walt-Disney-Szenario jetzt tatsächlich wahr wird. Ob nach der pandemischen nun bald die endemische Phase kommt, hänge davon ab, wie gefährlich neue Virusvarianten seien. Denn er ist sich sicher: „Omikron wird nicht die letzte Variante sein.“ (kat)