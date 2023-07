ORF-Nachrichtensprecher kippt sich live Wasser über den Kopf

Von: Andreas Knobloch

Teilen

Armin Wolf hat sich bei „ZIB2“ im ORF mit Wasser überschüttet. © Screenshot ORF

Armin Wolf gehört zu renommiertesten Journalisten Österreichs, eine Aktion in der ORF-Nachrichtensendung sorgt jetzt für Gesprächsstoff.

Wien – Was hilft nicht alles gegen die enorme Hitze, vor allem beim Job? Während viele vielleicht im Homeoffice leicht bekleidet neben einem Ventilator sitzen, schuften andere hart körperlich ohne Sonnenschutz oder sind zum Tragen bestimmter Kleidung verdammt. Armin Wolf, Journalist und Nachrichtensprecher im ORF, hat sich jetzt nicht den schlimmsten Umstand ausgesucht, war aber der, der bei der Abendsendung im Anzug anwesend war.

Hitze-Wetter sorgt für skurrile TV-Aktion von Armin Wolf

Trocken blieb Wolf allerdings nicht, weil er sich eine besondere Aktion für das Ende der Show überlegt hatte. Wolf moderiert „Zeit im Bild 2“ und ließ einen Gag nicht ungenutzt. Er beendete die Sendung mit den Worten: „Das war die ZIB“ am heißesten Tag des Jahres.“ Dabei griff er unter das Moderatorenpult und hatte plötzlich eine Flasche Mineralwasser in der Hand, die er umgehend öffnete und über sich kippte. In ganz Europa steigen die Temperaturen, in Deutschland wird vor Hitze gewarnt, auf Sardinien hat es sogar 48 Grad.

Wolf ist in Österreich für seine eigene Art bekannt. Der 56-Jährige stellt scharfe Fragen an Politiker und andere Interviewpartner, ist aber auch für jeden Gag zu haben. Sogar er selbst kommentierte im Nachhinein seinen Auftritt mit den Worten: „Das war doch durchaus erfrischend“. Und auch beim TV-Publikum kam die Aktion besonders gut an. „So cool“, meint einer, und viele lachende Emojis in den vielen Kommentaren täuschen über die ständigen Nörgler („Tiefpunkt des Österreichischen Rundfunk“) hinweg.

Selbst Ehepartnerin feiert ihren Mann: „Wie oarg ist dieser Mann?“

Auch seine Ehepartnerin postete ein Bild ihres Gatten mit den Worten: „Wie oarg ist dieser Mann?“. Euke Frank ist selbst Journalistin und feierte die Aktion. Selbst sie klang überrascht. Auf die Frage, wie „oarg denn dieser Mann sei“, antwortete ein User: „Das müsstest du doch am besten wissen, oder?“ Woraufhin sie mit einem „aber so oarg?“, konterte.

In Hessen sorgte die enorme Hitze für einen Hunde-Skandal, weil ein Besitzer das Tier mit einem letzten Mahl den Temperaturen aussetzte. (ank)