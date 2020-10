Sternschnuppen im Oktober 2020: In diesen Nächten können Sie die Orioniden sehen

Neben den Draconiden gibt es auch noch die Orioniden im Oktober 2020. Hier finden Sie die Termine und Infos, wie Sie die Orioniden am Himmel beobachten können.

Im Oktober gibt es wieder einen großen Sternschnuppenschwarm.

Die Sternschnuppen heißen Orioniden.

Sie sind im Osten im Sternbild des Orions zu sehen.

Normalerweise braucht man viel Glück, um Sternschnuppen zu sehen. Im Oktober 2020 kann jedoch jeder mit gutem Timing und etwas Geduld das Himmelsspektakel erleben - und ein paar Wünsche nach oben schicken. Jedes Jahr wieder fallen Orioniden in Strömen auf uns nieder - zumindest sieht es so aus. Wie und wann Sie die Sternschnuppen im Oktober neben den Draconiden sehen, erfahren Sie hier.

Sternschnuppen im Oktober 2020: Termine für die Orioniden im Überblick

In der Nacht vom 20. auf den 21. Oktober 2020 erreicht der Orioniden-Regen sein Maximum. Dann werden bis zu 20 Sternschnuppen pro Stunde auf der Nordhalbkugel zu sehen sein. Überhaupt ist der Zeitraum, in dem die Orioniden auftreten, ziemlich lang und reicht laut wetter.de vom 2. Oktober bis zum 7. November 2020.

Orioniden im Oktober 2020: Was sind das für Sternschnuppen?

Orioniden gehören, wie auch die bekannten Perseiden, zu den fünf aktivsten Sternschnuppen-Schwärmen, die es gibt. Sie stammen aus dem aufgelösten „Halleyschen Kometen“. Im Prinzip handelt es sich um wenige Milligramm schwere Splitterteile eines Kometen, die sich mit der Atmosphäre „reiben“. Dabei verglühen sie aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit und hinterlassen eine Leuchtspur: Das sind dann die Sternschnuppen, wenn man es ganz (populär-)wissenschaftlich betrachtet.

Dabei sind sie immer noch unglaublich schnell: Eine Geschwindigkeit von bis zu 60 Kilometern pro Sekunde erreichen die Sternschnuppen dem Bayerischen Rundfunk zufolge. Sobald sie da sind, sind sie also fast schon wieder weg.

Und so entsteht der Name der Orioniden: Die Sternschnuppen werden nach dem Sternbild bezeichnet, aus dem sie zu fallen scheinen - in diesem Fall ist das der Orion.

Sternschnuppen im Oktober 2020: Wann sieht man die Orioniden?

Das Sternbild Orion geht in der Nacht vom 20. auf den 21. Oktober 2020 gegen 22 Uhr im Osten auf - die Himmelsschau wird aber erst von Mitternacht bis Sonnenaufgang interessant. Dann lassen sich besonders häufig die Orioniden sehen. Bis zum Sonnenaufgang kann man also die funkelnden Flitzer im Oktober 2020 betrachten. Am stärksten treten die Sternschnuppen laut wetter.de in den Morgenstunden vom 19. bis zum 23. Oktober 2020 auf.

Das heißt entweder sehr lange wach bleiben oder sehr früh aufstehen. Ein kleiner Störfaktor könnte 2020 der aufgehende Mond sein. Der ist zur Hochzeit der Sternschnuppen in diesem Jahr allerdings gerade erst zunehmend und dürfte daher nicht so hell strahlen, dass die Sternschnuppen im Licht untergehen.

Der Zeitraum, in dem die Sternschnuppen im Oktober 2020 und darüber hinaus über der Nordhalbkugel erstrahlen, erstreckt sich also vom 2. Oktober bis zum 7. November. Schon in der Nacht vom 6. auf den 10. Oktober 2020 sind ein paar Sternschnuppen unterwegs - das sind allerdings Draconiden.

Orioniden 2020: Wie und wo kann man die Sternschnuppen sehen?

Die Zeichen für eine unbeeinträchtigte Sternschnuppen-Schau stehen gut. Um die Orioniden im Oktober 2020 zu sehen zu bekommen, gilt: je dunkler, desto besser.

Der Dunkelheit kann man auch selbst ein wenig auf die Sprünge helfen, indem man sich aus dem beleuchteten Stadtzentrum in ein wenig ländlichere Gebiete begibt. Dort ist es dunkler, was allen Sternguckern ein besonderes Erlebnis ermöglicht. Außerdem lässt es sich in eine warme Decke gewickelt auf einer Wiese auch viel romantischer in den Himmel schauen als in der Stadt. Beleuchtete Gebäude oder Straßenlaternen sollte man beim Betrachten der Sternschnuppen auch im Oktober 2020 wieder meiden.

Die Sternschnuppen sind auch ohne Hilfsmittel erkennbar - solange man mit Kaffee dafür sorgt, dass einem die Augen bei der Ausschau nach den Orioniden nicht zufallen. Man sollte sich nämlich nicht darauf verlassen, dass andere auf Schlaf verzichten und man das Ganze später dann auf Bildern betrachten kann. Erstens fehlt die Magie des Augenblicks auf den Fotos. Zweitens ist es nicht so einfach, Sternschnuppen im Oktober 2020 für die Nachwelt festzuhalten. Wie Sie es dennoch schaffen, den Meteorstrom zu fotografieren - wenn auch nicht mit einer herkömmlichen Kamera - haben wir schon mal für Sie zusammengefasst.

Übersicht: die bekanntesten Sternschnuppen-Schwärme

Die Sternschnuppen treten immer zu denselben Zeiten im Jahr auf. Zu den bekanntesten Schwärmen zählen sicherlich die Perseiden, die jeweils im August zu sehen sind. Aber auch die Lyriden und Leoniden sind sehr bekannt. Hier eine Übersicht über die populärsten Sternschnuppen-Schwärme der Nordhalbkugel:

Name Zeitraum Höhepunkt Quadrantiden 1. bis 5. Januar 3. Januar Lyriden 16. bis 25. April 22. April Perseiden 17. bis 24. August 12. August Leoniden 14. bis 21. November 17. November Geminiden 7. bis 17. Dezember 14. Dezember

