Bitterer Oscar-Patzer bei Glam-Gala: Zahlreiche tote Stars vergessen – „bin wirklich schockiert“

Von: Karolin Schäfer

Zu jeder Oscar-Verleihung erinnert die Academy an verstorbene Hollywood-Stars. Doch bei der diesjährigen Gala fehlten offenbar einige.

Los Angeles – Zum 95. Mal wurden in der Nacht zu Montag (13. März) die Oscars 2023 in Hollywood verliehen. Großer Gewinner war vor allem der Science-Fiction-Film „Everything Everywhere All at Once“ – gleich sieben Auszeichnungen heimste die Action-Komödie ein. Auch die deutsche Literaturverfilmung „Im Westen nichts Neues“ von Regisseur Edward Berger ist mit vier Auszeichnungen Sieger des Abends.

Diesmal verlief die Veranstaltung im Dolby Theatre in Los Angeles ohne größere Skandale. Preisträger Will Smith darf nach der schallende Ohrfeige für Kollegen Chris Rock im vergangenen Jahr vorerst nicht mehr an der Gala teilnehmen. Für Unverständnis sorgte bei der diesjährigen Verleihung aber zumindest das traditionelle „In Memoriam“-Segment.

Oscars 2023: Verstorbene Schauspieler bei „In Memoriam“ vergessen

Jedes Jahr werden bei den Oscars die im vergangenen Jahr verstorbenen Schauspieler geehrt. Diese Aufgabe wurde in diesem Jahr Pulp-Fiction-Star John Travolta zuteil. Mit Tränen in den Augen kündigte er Musiker Lenny Kravitz an, der „In Memoriam“ musikalisch begleitete. Die Bilder von rund 200 Schauspielern, Regisseuren, Kostümdesignern und Producern wurden auf der großen Bühne übertragen. Darunter unter anderem Olivia Newton-John („Zwei vom gleichen Schlag“), Angela Lansbury („Mord ist ihr Hobby“) und Robbie Coltrane („Harry Potter“).

Doch einige schienen auf der diesjährigen Liste zu fehlen, berichtete das Branchenmagazin Musikexpress. Schauspieler wie Charlbi Dean („Triangle Of Sadness“), Anne Heche („Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast“), Paul Sorvino („Goodfellas“) und Tom Sizemore („Der Soldat James Ryan“) wurden demnach nicht in die Liste der Verstorbenen aufgenommen.

Oscars 2023: Verstorbene Schauspieler vergessen – „Wie kann man so viele übersehen?“

Hintergrund könnte sein, dass nur an im Vorjahr Verstorbene gedacht wird. Sizemore starb beispielsweise erst Anfang März 2023. Allerdings kam Schauspielerin Anne Heche bereits bei einem Autounfall im August ums Leben. Bekannt sind die Gründe für das Fehlen der Hollywood-Größen nicht, berichtete Musikexpress. Insgesamt 19 Personen fehlten demnach offenbar.

Schauspieler John Travolta ist den Tränen nahe. Bei der diesjährigen Oscar-Verleihung kündigt er die Ehrung verstorbener Hollywood-Größen an. © A.M.P.A.S./imago

Das sorgte auch in den sozialen Medien für Aufruhr. „Wie kann man so viele übersehen?“, schrieb eine Nutzerin beim Kurznachrichtendienst Twitter. „Viele beschämende Auslassungen in der Rubrik ‚In Memoriam‘, ich bin wirklich schockiert“, kritisierte ein anderer. Dass einige verstorbene Schauspieler bei den Oscars nicht genannt wurden, passiert offenbar nicht zum ersten Mal. „Kann jemand erklären, warum das jedes Jahr passiert?“, wies Schauspielerin Lydia Cornell bei Twitter hin. Zumindest auf der Webseite der Academy werden die Vergessenen genannt. (kas)