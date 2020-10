NASA-Raumsonde „Osiris-Rex“ auf Asteroiden Bennu gelandet - Wissenschaftler ergriffen: „Das ist historisch“

Ein voller Erfolg für die Nasa. Nach einer vier Jahre langen Reise durch das All hat die US-Raumsonde „Osiris-Rex“ auf dem Asteroiden „Bennu“ aufgesetzt. Mit ihrem Roboterarm sammelte die Sonde Gesteins- und Staubproben, die bei ihrer Rückkehr untersucht werden sollen.

Die NASA hat einen großen Erfolg zu verzeichnen.

hat einen großen Erfolg zu verzeichnen. Ihr Raumschiff Osiris-Rex hat erfolgreich auf dem Asteroiden „Bennu“ aufgesetzt und Staub-Proben entnommen.

hat erfolgreich auf dem aufgesetzt und Staub-Proben entnommen. Die geplante Rückkehr 2023 wird zeigen, welche Erkenntnisse die Forschung durch die 800 Millionen US-Dollar teure Mission gewinnen können.

Florida - Mission completed: Über vier Jahre hat der Chefwissenschaftler Dante Lauretta auf diesen Moment gewartet: Als erster Flugkörper der Nasa landete die Sonde „Osiris Rex“ auf dem viereinhalb Milliarden Jahre alten Asteroiden Bennu, um Gesteins- und Staubproben zu entnehmen, die bei ihrer geplanten Rückkehr 2023 untersucht werden sollen.

800 Millionen US-Dollar teure Mission: Raumsonde sammelte in wenigen Sekunden wichtige Gesteins- und Staubprobe

„Alles ist perfekt gelaufen“, betonte Chefwissenschaftler Dante Lauretta nach der erfolgreichen Landung der Sonde. Die Missionen kostete insgesamt rund 800 Millionen US-Dollar. Zudem war es noch die erste erfolgreiche Landung einer Raumsonde der Nasa auf einem Asteroiden. In der Nacht zum Mittwoch hatte die US-Sonde „Osiris-Rex“ binnen weniger Sekunden mit ihrem Roboterarm etwaige Gesteins- und Staubproben von dem Asteroiden Bennu eingesammelt, die später zum Verständnis der Entstehung unseres Sonnensystems beitragen soll.

Möglicherweise werde die Raumsonde „ein Baby-Foto davon heimbringen, wie das Sonnensystem und seine Chemie vor Milliarden Jahren waren“, zitierte die deutsche Presseagentur Nasa-Wissenschaftlerin Michelle Thaller. Ergänzend betonte Chefwissenschaftler Thomas Zurbuchen, dass Bennu die Menschen etwas über „die Geschichte der Erde und des Sonnensystems“ lehren könne.

Raumsonde „Osiris Rex“ soll schon bald ihre Rückreise antreten: Entnommene Proben werden 2023 auf der Erde abgeworfen

Die sechs Meter lange und 2100 Kilogramm schwere Raumsonde „Osiris Rex“ startete September 2016 vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral an der Ostküste Floridas aus, kam rund zwei Jahre später bei Bennu an und umkreiste ihn weitere zwei Jahre, um ihn wissenschaftlich zu untersuchen. Auch die Mission, Astdioden-Staub zu entnehmen klappte reibungslos und ist laut Chefwissenschaftler Dante Lauretta „wunderbar und historisch“, wie spiegel.de berichtete. Wie vorgesehen dauerte der Aufenthalt des Roboterraumschiffs am Dienstag auf dem Himmelskörper nur etwa fünf Sekunden. Dabei stieß sie unter Druck gesetzten Stickstoff aus, wirbelte das Probenmaterial auf, saugte es auf und entfernte sich anschließend wieder.

Ob die entnommene Probe verwertbar sei und ausreiche, werde sich jedoch erst in den kommenden Tagen herausstellen. Ziel war es, mindestens 60 Gramm zu sammeln. Sollte das vorhandene Material nicht ausreichen, plant die NASA ein weiteres Landemanöver am 12. Januar. Wie die dpa berichtete, soll die Raumsonde anschließend im März 2021 ihre lange Rückreise zur Erde beginnen und dort geplanter Weise 2023 die gesammelten Proben über einer Wüste im Bundesstaat Utah mit einem Fallschirm abwerfen. (mrf)

Unterdessen will die NASA will jetzt ein Asteroiden-Verteidigungssystem errichten, wo auch deutsche Wissenschaftler mit an Bord sind. Außerdem haben Forscher erste Anzeichen von Leben auf der Venus entdeckt.

Rubriklistenbild: © picture alliance/NASA/dpa