Black-Friday-Wahnsinn: Massen-Schlägerei bei TK Maxx - 40 Kunden gehen aufeinander los

Zum absoluten Black-Friday-Wahnsinn kam es in einer TK Maxx-Filiale in Osnabrück, als es unter den Kunden zu einer Massen-Schlägerei kam. Ein Großaufgebot der Polizei musste kommen.

Osnabrück: Der "Black-Friday-Wahnsinn" aus den USA hat nun auch endgültig Einzug in Deutschland gehalten. Wie nordbuzz.de* berichtet, spielten sich am Freitag, 23. November, unfassbare Szenen ab, als es in einer TK Maxx-Filiale in Osnabrück zu einer Massen-Schlägerei um die besten Schnäppchen kam. Ein Großaufgebot der Polizei musste die gewalttätigen Kunden trennen

Black-Friday-Wahnsinn bei TK Maxx in Osnabrück: Streit um reduzierte Marken-Artikel

+ Im Kampf um die besten Schnäppchen gerieten die Kunden in Streit © Nonstopnews

Nach Angaben von Nonstopnews löste scheinbar das knappe Waren-Angebot am Black-Friday die Massen-Schlägerei in der Osnabrücker TK Maxx-Filiale aus. Im Kampf um die zum Teil stark reduzierten Marken-Bekleidungsartikel gerieten die Kunden in Streit und wurden aggressiv. Plötzlich eskalierte die Situation und die Hölle brach los.

Black-Friday-Wahnsinn bei TK Maxx in Osnabrück: Plötzlich bricht die Hölle los - Polizei rückt mit Großaufgebot an

+ Die Polizei musste mit einem Großaufgebot einschreiten © Nonstopnews Unter rund 40 Kunden entwickelte sich der Kampf um die besten Black-Friday-Schnäppchen bei TK Maxx in Osnabrück zu einer wilden Massenschlägerei.

Die alarmierte Polizei musste mit einem Großangebot von gut 20 Streifenwagen ausrücken, um die gewalttätigen Kunden zu trennen und die Situation zu entschärfen.

Black Friday in Osnabrück: Massenschlägerei endet mit mehreren Verletzten

Da bei der Massenschlägerei scheinbar mehrere Personen verletzt wurden, kamen des Weiteren auch Rettungswagen zum Einsatz. Der Black-Friday-Wahnsinn bei TK Maxx in Osnabrück, dass die Polizei die Zugänge zu dem Geschäft weiträumig absperrte und die Personalien der beteiligten Personen aufnahm. Die entsprechenden Ermittlungen laufen.

* nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

